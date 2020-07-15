Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Стартовый матч пройдет 21 ноября 2022 года. Встреча состоится в городе Эль-Хаур на стадионе "Аль Бейт".
Матчи группового этапа продлятся до 2 декабря.
Расписание плей-офф выглядит так:
1/8 финала - 3-6 декабря
1/4 финала - 9-10 декабря
Полуфиналы - 13-14 декабря
Матч за 3 место - 17 декабря
Финал - 18 декабря.
Решающий поединок состоится в городе Лусаиле на одноименном стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3