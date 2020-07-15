Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

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Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Стартовый матч пройдет 21 ноября 2022 года. Встреча состоится в городе Эль-Хаур на стадионе "Аль Бейт". 

Матчи группового этапа продлятся до 2 декабря.

Расписание плей-офф выглядит так:

1/8 финала - 3-6 декабря

1/4 финала - 9-10 декабря

Полуфиналы - 13-14 декабря

Матч за 3 место - 17 декабря

Финал - 18 декабря.

Решающий поединок состоится в городе Лусаиле на одноименном стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей.

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