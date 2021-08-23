Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
На официальном сайте российского футбольного союза (РФС) объявлена окончательная заявка сборной России на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира. В заявку вошли 29 футболистов.
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Андрей Лунев ("Байер 04"), Сергей Песьяков ("Ростов").
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин").
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев ("Зенит"), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян, Даниил Фомин ("Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").
Напомним, что в сентябре сборная России сыграет три матча: против Хорватии 1 сентября, Кипра 4 сентября и Мальты 7 сентября.
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