Объявлена дата начала следующего розыгрыша АПЛ

Стало известно, когда стартует розыгрыш английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Сообщается, что первый тур чемпионата начнётся 8 августа, то есть менее чем через месяц после финала Евро-2020.

Напомним, что действующим победителем АПЛ является "Манчестер Сити", а в текущем сезоне трофей с высокой долей вероятности достанется "Ливерпулю", ушедшему в отрыв на 22 очка.

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