Объявлена дата начала следующего розыгрыша АПЛ

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Объявлена дата начала следующего розыгрыша АПЛ

Стало известно, когда стартует розыгрыш английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Сообщается, что первый тур чемпионата начнётся 8 августа, то есть менее чем через месяц после финала Евро-2020.

Напомним, что действующим победителем АПЛ является "Манчестер Сити", а в текущем сезоне трофей с высокой долей вероятности достанется "Ливерпулю", ушедшему в отрыв на 22 очка.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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