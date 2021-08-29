Объявление о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед" побило рекорд по лайкам в инстаграме (фото)
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд в инстаграме по количеству лайков среди аккаунтов спортивных клубов, сообщает ESPN.
По информации источника, рекордным стал пост "красных дьяволов" о возвращении в клуб форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. К этому моменту объявление собрало 12,6 миллионов лайков.
Ранее количество подписчиков инстаграма "Юнайтед" выросло на 2,4 миллионов.
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