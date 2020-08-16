Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

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Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

18 августа

"Сочи" - "Рубин": судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Николай Еремин, Денис Березнов; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

"Тамбов" - "Химки": судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.

"Краснодар" - "Арсенал": судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Владимир Овчинников.

19 августа

"Уфа" - "Спартак": судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Геннадий Куличенков.

"Урал" - "Локомотив": судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Артем Любимов; инспектор — Игорь Синер.

"Ахмат" - "Ротор": судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

"Динамо" - "Ростов": судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

"Зенит" - ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Чеботарев.

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