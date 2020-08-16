Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
18 августа
"Сочи" - "Рубин": судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Николай Еремин, Денис Березнов; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
"Тамбов" - "Химки": судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.
"Краснодар" - "Арсенал": судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Владимир Овчинников.
19 августа
"Уфа" - "Спартак": судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Геннадий Куличенков.
"Урал" - "Локомотив": судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Артем Любимов; инспектор — Игорь Синер.
"Ахмат" - "Ротор": судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
"Динамо" - "Ростов": судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.
"Зенит" - ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Чеботарев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22