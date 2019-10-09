Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

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Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

РФС опубликовал календарь матчей 1/8 финала Кубка России.

Игры этой стадии турнира состоятся 30 (среда) и 31 октября (четверг).

30 октября (среда)

17:00 мск "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула)

18:00 мск "Ахмат" (Грозный) - "Луч" (Владивосток)

19:00 мск "Нижний Новгород" - "Шинник" (Ярославль)

19:00 мск ЦСКА (Москва) - "Уфа"

20:00 мск "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск)

 

31 октября (четверг)

16:00 мск "Оренбург" - "Химки" (Московская обл.)

19:30 мск "Торпедо" (Москва) - "Балтика" (Калининград)

19:30 мск "Спартак" (Москва) - "Ростов"

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5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
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