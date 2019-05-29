Объявлены даты заявки новых игроков в РПЛ

Стало известно, когда в Российской Премьер-Лиге начнется регистрация новых футболистов на следующий сезон.

По сведениям официального сайта РПЛ, летний регистрационный период стартует 11 июня и продлится до 2 сентября 2019 года.

Зимний регистрационный период начнется с 22 января по 21 февраля 2020 года.

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