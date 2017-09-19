Объявлены кандидаты на получение награды "Golden Boy"

Теги габриэл жезусусман дембелекилиан мбаппе

Объявлены кандидаты на получение награды "Golden Boy"Издание Tuttosport назвало кандидатов на получение награды лучшему молодому футболисту года в Европе.

Так, в список вошли: Джанлуиджи Доннарумма (18 лет, "Милан", Италия), Альбан Ляфон (18, "Тулуза", Франция), Адриан Марин (20, "Вильярреал"/"Леганес", Испания), Поль Лирола (20, "Сассуоло", Испания), Маланг Сарр (18, "Ницца", Франция), Матейс де Лигт (18, "Аякс", Нидерланды), Дайо Упамекано (18, "РБ Лейпциг"/"Зальцбург", Франция), Тео Эрнандес (19, "Реал"/"Атлетико", Франция), Амаду Диавара (20, "Наполи", Гвинея), Федерико Кьеза (19, "Фиорентина", Италия), Юри Тилеманс (20, "Монако"/"Андерлехт", Бельгия), Бенджамин Хенрикс (20, "Байер", Германия), Рубен Невес (20, "Вулверхемптон"/"Порту", Португалия), Кай Хаверц (18, "Байер", Германия), Микель Ойарсабаль (20, "Реал Сосьедад", Испания), Хавьер Онтивероса (21, "Малага", Испания), Том Дэвис (19, "Эвертон", Англия), Николо Барелла (20, "Кальяри", Италия), Маркус Рэшфорд (19, "Манчестер Юнайтед", Англия), Каспер Дольберг (19, "Аякс", Дания), Усман Дембеле (20, "Барселона"/"Боруссия" Дортмунд, Франция), Кристиан Пулишич (19, "Боруссия" Дортмунд, США), Габриэл Жезус (20, "Манчестер Сити", Бразилия), Килиан Мбаппе (18, ПСЖ/"Монако", Франция).

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комментарии
Taivin

Pretendentov ooooochen mnogo, no po-moemu mneniu vzyat' dolzhen Mbappe.

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