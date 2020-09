Объявлены номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

Номинантами стали четыре представителя "Ливерпуля" и два представителя "Манчестер Сити".

Это Трент Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг.

The nominees for the PFA Players' Player of the Year!



