Объявлены номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии футболистов
Ассоциация профессиональных футболистов опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.
Номинантами стали четыре представителя "Ливерпуля" и два представителя "Манчестер Сити".
Это Трент Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг.
The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!— Professional Footballers' Association (@PFA) September 4, 2020
@trentaa98
@DeBruyneKev
@VirgilvDijk
@Jhenderson
Sadio Mané
@sterling7#PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18