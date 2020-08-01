Обычная команда "особенного", мем про 4 место "Арсенала" и неоднозначность "Лестера": итоги АПЛ 2019/2020. Часть 2

Вчера мы начали подводить итоги прошедшего сезона АПЛ, и остановили свое внимание на ТОП-4. Сегодня посмотрим дальше и проанализируем, что же было в остальной части Англии!

Падение Северного Лондона

"Тоттенхэм" и "Арсенал" во время сезона изменили тренеров. Почеттино не справился с выгоранием финалистов Лиги Чемпионов и в ноябре передал "шпор" Жозе Моуринью в нижней части турнирной таблицы. Португалец обещал пересмотреть свои методики, сформировал новый штаб, а на выходе – все то же. Максимально закрытый футбол (не слишком подходит команде), минимум новых идей, токсичность так не выветрилась. При этом Моуринью поднял "шпор" на 8 позицию при нездоровом Кейне, который пропустил несколько месяцев из-за травмы. Как здесь предъявить претензии? Жозе жалуется на отсутствие качественной группы атаки, но вингеры и хавбеки "Тоттенхэма" в его системе не могут себя показать, отрабатывая глубоко в обороне. Поведение и слова Моуринью явно интереснее игры его команды. Самый дорогой новичок клуба Ндомбеле не играет из-за конфликта с тренером, капитан Льорис на поле лезет драться с Соном, Дайер бежит на трибуну махать кулаками в болельщика. Ничего необычного – просто обычная команда "Особенного".

А "Арсенал" упал так низко, что о "фирменное" четвертом месте остается разве что мечтать. Микель Артета согласился разгребать Авгиевы конюшни после полного провала Эмери. Стало лучше, но ненамного! Новый наставник так и не научил "канониров" эффективно действовать в позиционных атаках, ставка на контроль мяча не приносила пользы. Ситуативно у "Арсенала" были проблески, но стабильности в игре нет. Вся стабильность в фейлах Давида Луиса и голах Обамеянга. Стоит отметить прогресс 18-летнего Букайо Сака. А вот зачем выбрасывали космические деньги на Николя Пепе, этот сезон ответа не дал. Мало кто понимает, как "оружейники" будут развиваться дальше. А развиваться как-то будут, ведь Артета явно так просто не сдастся!

"Лестер" потерял все!

"Лестер" вызывает смешанные эмоции. Пятое место и борьба с грандами за ЛЧ до последнего тура – солидный задел. Однако в контексте сезона это разочарование для "лис", которые еще зимой шли третьими с огромным гандикапом и собирали положительные отзывы различных экспертов. Правда в том, что "Лестер" сначала явно перебирал очки, будучи не столь классным, а потом явно недобирал (+ травмы), играя не так и плохо. На финише все выровнялось до среднего, а команда Брендана Роджерса финишировала там, где и заслужила – рядом с МЮ и Челси. "Лестер" уже считается большим грандом, чем "Арсенал". Главное, чтобы футболисты выстояли психологически после такого драматического пролета мимо Лиги Чемпионов и продолжили работать на том же уровне. Утешительный приз получил лидер "лис" – Джейми Варди с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. В активе ветерана треть всех мячей "Лестера".

Основные тезисы из остальной части АПЛ

Сенсация имени Криса Уайлдера, лучшего тренера сезона! "Шеффилд Юнайтед" роскошно зашел в Премьер-лигу. Имея один из самых низких бюджетов, "красно-черные" вели полноценную борьбу за еврокубки. Крис Уайлдер поставил команде узнаваемый футбол с оригинальными фишками, которые имели хороший выхлоп. "Шеффилд" провел большой по своим меркам сезон. Хотя финишировал девятым! Концовка была немного смазана.

"Волчья" стабильность и выносливость! Сезон "Вулверхэмптона" длится год, а Эшпириту Санту проходит дистанцию ​​практически одним составом. 6 футболистов сыграли во всех турах чемпионата, еще у пяти – 33+ матча. И это без учета Лиги Европы, которая подарила режим с двумя играми в неделю. "Вулвз" чудом удерживали высокий уровень на дистанции (секрет в минимуме преодоленных километров), навязывая конкуренцию элитным клубам. Голеадор Хименес и дриблер Траоре засияли очень эффектно.

"Брайтон" наоборот проделал самую большую дистанцию ​​в этом чемпионате. Грэм Поттер пытался привить команде современный футбол с владением и прессингом. За попытки – респект, но результаты не особо успешны. Все равно на юге Англии растет интересный проект, за которым после трансфера Лалланы будет еще интереснее наблюдать. Во всяком случае, так видится на бумаге, ведь Лаллана последних лет совсем не впечатляет, да и очень часто лежит на больничной койке, нельзя предсказать точно, как он заиграет в новых условиях.

Ник Поуп до последнего боролся с Эдерсоном за "золотую перчатку". "Бернли" провел 15 "сухих" матчей и 13 из них выиграл. Верхняя часть таблицы – заслуга обороны с вратарем во главе. Поуп, Тарковски и Ми провели великолепный сезон. Впрочем, в этом весь "Бернли" с его традиционным английским стилем! Недавно они и в еврокубки запрыгнули, но в этом сезоне не вышло!

"Саутгемптон" не уволил Ральфа Хазенхюттля ни после затяжного осеннего кризиса (1 очко в 7 матчах), ни после позорных 0: 9 от "Лестера". Хотя отставка, если верить английским СМИ, была на волоске. Очень правильное решение – австрийский специалист поставил топовый прессинг (третий по интенсивности в АПЛ) и поднял команду в середину таблицы. Еще один герой "святых" – Дэнни Ингз, который полностью оправился после тяжелых травм в "Ливерпуле" и настрелял впечатляющие 22 гола.

Джек Грилиш и Эмилиано Буэндиа доказали свою квалификацию на уровне АПЛ. Первый спас от вылета "Астон Виллу", заработав 14 очков по системе гол + пас, а второй сильно выделялся креативностью (ТОП-5 лиги по созданным моментам) в безнадежном "Норвиче". 23-летнего аргентинца здесь и сейчас должен забирать один из клубов АПЛ. С англичанином сложнее: он дороже, под него нужно подстраивать игру, а в топ-клубе Грилишу такой свободы никто не даст, еще и "Астон Вилла" сохранила прописку.

А вот у "Уотфорде" царит хаос – семья Поццо уволила трех тренеров за сезон. Хави Грасия потерял работу спустя 4 стартовые туры, Санчес Флорес недоработал до зимы, Найджел Пирсон вытащил "Уотфорд" из зоны вылета, но за два тура до финиша также был уволен. А сами "шершни" проиграли последние матчи и полетели в Чемпионшип.