"Обычный игрок". Широков высказался об уровне игры Дзюбы



Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением об игре нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы.

"Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе", - приводят слова Широкова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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