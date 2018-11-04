Обзор матча "Вильярреал" - "Леванте" - 1:1

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Обзор матча "Вильярреал" - "Леванте" - 1:1

Soccernews представляет обзор матча 11-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Леванте".

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Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Севилья 11 20
3 Атлетико Мадрид 11 20
4 Алавес 11 20
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Леванте 11 17
8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
18 Леганес 11 9
19 Райо Вальекано 11 6
20 Уэска 11 6
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