Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги

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Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура БундеслигиФото: Твиттер @Bundesliga_EN
Подошел к концу 28-й тур немецкой Бундеслиги. Центральным матч был сыгран во Франкфурте, где местный "Айнтрахт" боролся за место в тройке с "Вольфсбургом". Обе команды не хотели уступать, но сильнее оказались хозяева, которые одержали победу со счетом 4:3. "РБ Лейпциг" воспользовался осечкой соперника и увеличил отрыв, разгромив в гостях "Вердер" 4:1. Неожиданно неудачно сыграла дома "Бавария", которая не смогла одолеть "Унион", сыграв в ничью 1:1 и сохранив интригу. "Боруссия" Дортмунд все еще старается зацепиться за зону еврокубков. "Шмели" одержали волевую победу над "Штутгартом" 2:3. Представляем все результаты 28-го тура Бундеслиги

Результаты тура:

"Арминия" - "Фрайбург" - 1:0
Герта" - "Боруссия" М - 2:2
"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 1:4
"Бавария" - "Унион" - 1:1
"Айнтрахт" - "Вольфсбург" - 4:3
"Штутгарт" - "Боруссия" Д - 2:3
"Шальке" - "Аугсбург" - 1:0
"Кельн" - "Майнц" - 2:3
"Хоффенхайм" - "Байер" - 0:0

Турнирная таблица: "Бавария" - (65), "РБ Лейпциг" - (60), "Вольфсбург" - (54), "Айнтрахт" - (53), "Боруссия" Д - (46), "Байер" - (44), "Унион" - (40), "Боруссия" М - (40), "Штутгарт" - (39), "Фрайбург" - (37), "Аугсбург" - (32), "Хоффенхайм" - (31), "Вердер" - (30), "Майнц" - (28), "Герта" - (26), "Арминия" - (26), "Кельн" - (23), "Шальке" - (13).

Читать также: Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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