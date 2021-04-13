Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

Подошел к концу 28-й тур немецкой Бундеслиги. Центральным матч был сыгран во Франкфурте, где местный "Айнтрахт" боролся за место в тройке с "Вольфсбургом". Обе команды не хотели уступать, но сильнее оказались хозяева, которые одержали победу со счетом 4:3. "РБ Лейпциг" воспользовался осечкой соперника и увеличил отрыв, разгромив в гостях "Вердер" 4:1. Неожиданно неудачно сыграла дома "Бавария", которая не смогла одолеть "Унион", сыграв в ничью 1:1 и сохранив интригу. "Боруссия" Дортмунд все еще старается зацепиться за зону еврокубков. "Шмели" одержали волевую победу над "Штутгартом" 2:3. Представляем все результаты 28-го тура Бундеслиги:

Результаты тура:

"Арминия" - "Фрайбург" - 1:0

Герта" - "Боруссия" М - 2:2

"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 1:4

"Бавария" - "Унион" - 1:1

"Айнтрахт" - "Вольфсбург" - 4:3

"Штутгарт" - "Боруссия" Д - 2:3

"Шальке" - "Аугсбург" - 1:0

"Кельн" - "Майнц" - 2:3

"Хоффенхайм" - "Байер" - 0:0

Турнирная таблица: "Бавария" - (65), "РБ Лейпциг" - (60), "Вольфсбург" - (54), "Айнтрахт" - (53), "Боруссия" Д - (46), "Байер" - (44), "Унион" - (40), "Боруссия" М - (40), "Штутгарт" - (39), "Фрайбург" - (37), "Аугсбург" - (32), "Хоффенхайм" - (31), "Вердер" - (30), "Майнц" - (28), "Герта" - (26), "Арминия" - (26), "Кельн" - (23), "Шальке" - (13).