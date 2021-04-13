Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Подошел к концу 28-й тур немецкой Бундеслиги. Центральным матч был сыгран во Франкфурте, где местный "Айнтрахт" боролся за место в тройке с "Вольфсбургом". Обе команды не хотели уступать, но сильнее оказались хозяева, которые одержали победу со счетом 4:3. "РБ Лейпциг" воспользовался осечкой соперника и увеличил отрыв, разгромив в гостях "Вердер" 4:1. Неожиданно неудачно сыграла дома "Бавария", которая не смогла одолеть "Унион", сыграв в ничью 1:1 и сохранив интригу. "Боруссия" Дортмунд все еще старается зацепиться за зону еврокубков. "Шмели" одержали волевую победу над "Штутгартом" 2:3. Представляем все результаты 28-го тура Бундеслиги:
Результаты тура:
"Арминия" - "Фрайбург" - 1:0
Герта" - "Боруссия" М - 2:2
"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 1:4
"Бавария" - "Унион" - 1:1
"Айнтрахт" - "Вольфсбург" - 4:3
"Штутгарт" - "Боруссия" Д - 2:3
"Шальке" - "Аугсбург" - 1:0
"Кельн" - "Майнц" - 2:3
"Хоффенхайм" - "Байер" - 0:0
Турнирная таблица: "Бавария" - (65), "РБ Лейпциг" - (60), "Вольфсбург" - (54), "Айнтрахт" - (53), "Боруссия" Д - (46), "Байер" - (44), "Унион" - (40), "Боруссия" М - (40), "Штутгарт" - (39), "Фрайбург" - (37), "Аугсбург" - (32), "Хоффенхайм" - (31), "Вердер" - (30), "Майнц" - (28), "Герта" - (26), "Арминия" - (26), "Кельн" - (23), "Шальке" - (13).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20