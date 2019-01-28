Очень хочется завоевать чемпионский титул: Обляков рассказал о целях ЦСКА

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Очень хочется завоевать чемпионский титул: Обляков рассказал о целях ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, какие задачи перед собой ставит команда на этот год. Об этом сообщает Bobsoccer.

"Безусловно, нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул. Надеюсь, мы здесь хорошо подготовимся и в каждом матче будем прикладывать максимум усилий для достижения результата. Личные цели - играть в каждом матче, забивать голы и отдавать результативные передачи", - сказал игрок. 

В нынешнем сезоне 20-летний игрок участвовал в 15 матча и отметился 2 ассистами.

ЦСКА занимает 3 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 20 очков.

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