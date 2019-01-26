Очень неприятно: Спаллетти прокомментировал возможный уход топ-игрока

Теги интер миланлучано спаллеттииван перишичшиме врсалько

Очень неприятно: Спаллетти прокомментировал возможный уход топ-игрока

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает об информации о том, что команду может покинуть Перишич и Шиме Врсалько. Об этом сообщает Football Italia.

"Я думаю, упоминание Перишича во время трансферного окна это нормально, он очень хороший игрок. Перишич знает своё дело, сейчас мы ожидаем от него немного большего. 

То, что травмирован Врсалько - очень неприятно, сейчас мы вместе с руководством клуба и "Атлетико" думаем, как лучше поступить", - сказал Спалетти.

Напомним, Врсалько был арендован "Интером" у "Атлетико" летом прошлого года.

Не пропустите: "Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов