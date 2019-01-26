Очень неприятно: Спаллетти прокомментировал возможный уход топ-игрока

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает об информации о том, что команду может покинуть Перишич и Шиме Врсалько. Об этом сообщает Football Italia.



"Я думаю, упоминание Перишича во время трансферного окна это нормально, он очень хороший игрок. Перишич знает своё дело, сейчас мы ожидаем от него немного большего.



То, что травмирован Врсалько - очень неприятно, сейчас мы вместе с руководством клуба и "Атлетико" думаем, как лучше поступить", - сказал Спалетти.

Напомним, Врсалько был арендован "Интером" у "Атлетико" летом прошлого года.

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