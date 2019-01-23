Очень рад и взволнован: де Йонг высказался о трансфере в "Барселону"

Сегодня, 23 января, "Барселона" подписала голландского игрока "Аякса" Френки де Йонг. Об этом сообщает Marca.

21-летний футболист поприветствовал болельщиков каталонского клуба.

"Привет, болельщикам "Барселоны"! Это Фрэнки и я приеду в "Барсу" этим летом. Я так взволнован и рад", - сказал де Йонг.

Напомним, футболист войдет в состав "Барселоны" 1 июля.

В текущем де Йонг отметился 3 голами в 15 матчах.

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