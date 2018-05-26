Очередная грубая ошибка вратаря "Ливерпуля" приводит к еще одному голу Бэйла

"Реал" забивает еще один гол в ворота "Ливерпуля".

Дубль оформил нападающий "Реала" Гарет Бэйл. Его удар из далека не смог словить голкипер "Ливерпуля" Кариус.

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