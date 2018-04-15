Очередная московская осечка: ЦСКА поделил очки с "Уфой"

К моменту старта матча в Уфе армейцы занимали 5-ю строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги, пропустив вперед ближайших конкурентов, в лице "Краснодара" и "Зенита". Но ЦСКА сыграл меньше матчей в сравнении со своими оппонентами, так что по потерянным очкам положение команды Гончаренко было заметно лучше. А учитывая, что "Спартак" в 26-м туре оступился, проиграв "Уралу", армейцы получили шанс приблизиться к своему главному "красно-белому" сопернику.

Поувереннее начала поединок московская команда, пытаясь обозначить свое преимущество уже на первых минутах Это Федор Чалов вырвался практически один на один с голкипером по правому краю штрафной, но с ударом молодого форварда ЦСКА Беленов справился. "Уфа" старалась действовать на контратаках, но у команды Семака было много брака в передачах, так что "горожане" редко добирались до владений Акинфеева.

Армейцы в атаке также не преуспевали, игра была довольно грубой, что постоянно сбивало ее темп. Все самое интересно команды приберегли на концовку тайма, точнее это сделала "Уфа". В течение минуты два подряд выхода один на один сообразили хозяева, и если в первом случае Живоглядов не смог пробить Акинфеева, то в следующей атаке Сысуев сделал счет 1:0.

В перерыве Виктор Гончаренко заменил Фернандес, выпустив вместо него Витиньо. Таким образом, три номинальных форварда были на поле у армейцев. Но поначалу атаковала только "Уфа", пытаясь по-быстрому развить свое преимущество. Жесткий прессинг хозяев не давал ЦСКА наладить позиционное нападение, а контратаки уфимцев практически всегда завершались ударом по воротам Акинфеева

На исходе получаса Витиньо решился на дальний удар по воротам Беленова, но выстрел бразильца пришелся по центру ворот и стал легкой добычей для голкипера хозяев. Еще через 5 минут форвард армейцев получил очередную возможность сравнять счет: скинул ему Вернблум под удар в район одиннадцатиметровой, но Витиньо снова не удалось переиграть Беленова.

Где-то за 20 минут до конца основного времени "Уфа" обязана была делать счет 2:0, но после прохода и паса Сысуева в центр штрафной Живоглядов не попал практически по пустым воротам. Но ЦСКА все же сумел сравнять счет на 78-й минуте: после навеса со стандарта во второй волне атаки Чалов скинул мяч Мусе, который из пределов вратарской расстрелял ворота хозяев – 1:1.

И уже армейцы получили психологическое преимущество, обрушив шквал атак на владения "горожан". "Уфа" играла откровенно на отбой, изредка убегая в контратаки. Выстояли хозяева, сохранив ничейный счет, который выглядел абсолютно заслуженным.

"Уфа" – ЦСКА – 1:1

Голы: Сысуев, 41 – 1:0, Муса, 78 – 1:1

"Уфа": Беленов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Карп, Пауревич, Живоглядов (Обляков, 82), Йокич (Аликин, 52), Игбоун, Стоцкий, Сысуев (Засеев, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Василий Березуцкий, Фернандес (Витиньо, 46), Вернблум (Жамалетдинов, 83), Бистрович (Натхо, 67), Набабкин, Головин, Кучаев, Муса, Чалов.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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