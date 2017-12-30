Очередная ничья на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон"

"Манчестер Юнайтед" в 21-м туре английской Премьер-Лиги принимал на "Олд Траффорд" гостей из Саутгемптона. Промежуточные результаты игрового дня отбросили "красных" на 3-ю строчку турнирной таблицы – "Челси" свой матч выиграл. Так что подопечные Моуринью просто обязаны были обыгрывать "святых" на домашней арене, хотя и команде Пеллегрино отступать было некуда – всего 1 очко отделяло "Саутгемптон" от зоны вылета.

Активнее начали матч гости, за что они чуть не поплатились уже на первых минутах: в контратаке "Юнайтед" Мата с правого фланга навесил во вратарскую, а Лукаку совсем немного не хватило, чтобы вогнать головой мяч в сетку. Тут же ответили "святые" более явным моментом: Буфаль продрался в штрафную по правому флангу и покатил центр, где Уорд-Проуз с ходу выстрелил в левый угол ворот Де Хеа, но испанец в феноменальном прыжке достал это мяч. Затем игра прервалась травмой Ромелу Лукаку, которого заменил Маркус Рэшфорд.

К середине тайма преимуществом по-прежнему владел "Саутгемптон", а манчестерцы пытались играть на контратаках. Лишь к получасу игры "красные дьяволы" наладили контроль мяча и увеличили давление на ворота гостей. По-настоящему опасных моментов у владений соперников не возникало, и даже когда игра пошла на встречных курсах – оборона обеих команд со всем справлялась. В первой тайме зрители "Олд Траффорд" голов не увидели.

С началом второй половины рисунок игры не изменился, разве что манчестерские футболисты стали больше владеть мячом, однако и "святые" не забывали регулярно бегать к чужим владениям. Было видно, что обе команда настроены исключительно на победу, и вскоре Лонг после прострела Тадича с фланга опасно пробил в створ – вновь Де Хеа на высоте. Хозяева же вроде и регулярно тревожили голкипера "Саутгемптона", не реальной угрозы их удары не несли.

Ближе к концовке встречи стали конкретно поддавливать своих соперников манкунианцы, однако святые старались не закрываться в своей штрафной и при первой же возможности переводили игру ближе к центру поля. За 10 минут до конца встречи Погба забил свой гол, замкнув прострел Эшли Янга, однако в том эпизоде был зафиксирован офсайд.

Устроить финальный штурм на последних минутах у хозяев не получалось – "Саутгемптон" грамотно отвел игру от своих ворот и добился вполне приемлемого для себя результата. "Манчестер Юнайтед" четвертый раз подряд играет вничью в рамках Премьер-Лиги и, таким образом, уступает третью строчку лондонскому "Челси".

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Джонс, Линделеф, Шоу, Погба, Матич, Мхитарян (Мартиаль, 65), Мата, Лингард, Лукаку (Рэшфорд, 14).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Йосида, Худт, Маккуин, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Тадич (Лемина, 82), Буфаль (Редмонд, 85), Лонг (Габбьядини, 80).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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