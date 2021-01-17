Очередная победа "Баварии", осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига", результативное возвращение Йовича: все результаты 16-го тура Бундеслиги

Завершился 16-й тур немецкой Бундеслиги.

Из главных событий тура стоит отметить, поражение "Байера" от "Унион Берлин", потерю очков дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпцига", а также очередную победу "Баварии".

"Унион Берлин" - "Байер" 1:0

Гол: Тойхерт, 88 - 1:0

"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:1

Голы: 0:1 – 57 Озтуналы, 1:1 – 73 Менье.

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 2:2

Голы: 0:1 – 4 Мукиеле, 1:1 – 22 Вегорст, 2:1 – 34 Штеффен, 2:2 – 54 Орбан.

"Вердер" – "Аугсбург" - 2:0

Голы: 1:0 – 84 Гебре Селассие, 2:0 – 87 Агу.

"Кёльн" – "Герта" - 0:0

"Хоффенхайм" – "Арминия" - 0:0

"Штутгарт" – "Боруссия" Мх 2:2

Голы: Штиндль, 35 (с пенальти) - 0:1, Гонсалес, 58 - 1:1, Закария, 61 - 1:2, Вамангитука, 90+6 (с пенальти) - 2:2

"Айнтрахт" - "Шальке" 3:1

Голы: Андре Силва, 28 - 1:0, Хопп, 29 - 1:1, Йович, 72 - 2:1, Йович, 90 - 3:1

"Бавария" - "Фрайбург" 2:1

Голы: Левандовски, 7 - 1:0, Петерсен, 62 - 1:1, Мюллер, 74 - 2:1

Турнирная таблица: "Бавария" (36), "РБ Лейпциг" (32), "Байер" (29), "Боруссия" Д (29), "Унион" (28), "Вольфсбург" (26), "Айнтрахт" (26), "Боруссия" М (25), "Фрайбург" (23), "Штутгарт" (22), "Аугсбург" (19), "Вердер" (18), "Герта" (17), "Хоффенхайм" (16), "Арминия" (14), "Кельн" (12), "Майнц" (7), "Шальке" (7).

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