Очередная победа "Баварии", осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига", результативное возвращение Йовича: все результаты 16-го тура Бундеслиги

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Очередная победа "Баварии", осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига", результативное возвращение Йовича: все результаты 16-го тура Бундеслиги

Завершился 16-й тур немецкой Бундеслиги.

Из главных событий тура стоит отметить, поражение "Байера" от "Унион Берлин", потерю очков дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпцига", а также очередную победу "Баварии".

"Унион Берлин" - "Байер" 1:0
Гол: Тойхерт, 88 - 1:0      

"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:1
Голы: 0:1 – 57 Озтуналы, 1:1 – 73 Менье.

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 2:2
Голы: 0:1 – 4 Мукиеле, 1:1 – 22 Вегорст, 2:1 – 34 Штеффен, 2:2 – 54 Орбан.

"Вердер" – "Аугсбург" - 2:0
Голы: 1:0 – 84 Гебре Селассие, 2:0 – 87 Агу.

"Кёльн" – "Герта" - 0:0

"Хоффенхайм" – "Арминия" - 0:0

"Штутгарт" – "Боруссия" Мх 2:2
Голы: Штиндль, 35 (с пенальти) - 0:1, Гонсалес, 58 - 1:1, Закария, 61 - 1:2, Вамангитука, 90+6 (с пенальти) - 2:2

"Айнтрахт" - "Шальке" 3:1
Голы: Андре Силва, 28 - 1:0, Хопп, 29 - 1:1, Йович, 72 - 2:1, Йович, 90 - 3:1

"Бавария" - "Фрайбург" 2:1
Голы: Левандовски, 7 - 1:0, Петерсен, 62 - 1:1, Мюллер, 74 - 2:1

Турнирная таблица: "Бавария" (36), "РБ Лейпциг" (32), "Байер" (29), "Боруссия" Д (29), "Унион" (28), "Вольфсбург" (26), "Айнтрахт" (26), "Боруссия" М (25), "Фрайбург" (23), "Штутгарт" (22), "Аугсбург" (19), "Вердер" (18), "Герта" (17), "Хоффенхайм" (16), "Арминия" (14), "Кельн" (12), "Майнц" (7), "Шальке" (7).

Читайте также: Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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