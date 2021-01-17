Очередная победа "Баварии", осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига", результативное возвращение Йовича: все результаты 16-го тура Бундеслиги
Завершился 16-й тур немецкой Бундеслиги.
Из главных событий тура стоит отметить, поражение "Байера" от "Унион Берлин", потерю очков дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпцига", а также очередную победу "Баварии".
"Унион Берлин" - "Байер" 1:0
Гол: Тойхерт, 88 - 1:0
"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:1
Голы: 0:1 – 57 Озтуналы, 1:1 – 73 Менье.
"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 2:2
Голы: 0:1 – 4 Мукиеле, 1:1 – 22 Вегорст, 2:1 – 34 Штеффен, 2:2 – 54 Орбан.
"Вердер" – "Аугсбург" - 2:0
Голы: 1:0 – 84 Гебре Селассие, 2:0 – 87 Агу.
"Кёльн" – "Герта" - 0:0
"Хоффенхайм" – "Арминия" - 0:0
"Штутгарт" – "Боруссия" Мх 2:2
Голы: Штиндль, 35 (с пенальти) - 0:1, Гонсалес, 58 - 1:1, Закария, 61 - 1:2, Вамангитука, 90+6 (с пенальти) - 2:2
"Айнтрахт" - "Шальке" 3:1
Голы: Андре Силва, 28 - 1:0, Хопп, 29 - 1:1, Йович, 72 - 2:1, Йович, 90 - 3:1
"Бавария" - "Фрайбург" 2:1
Голы: Левандовски, 7 - 1:0, Петерсен, 62 - 1:1, Мюллер, 74 - 2:1
Турнирная таблица: "Бавария" (36), "РБ Лейпциг" (32), "Байер" (29), "Боруссия" Д (29), "Унион" (28), "Вольфсбург" (26), "Айнтрахт" (26), "Боруссия" М (25), "Фрайбург" (23), "Штутгарт" (22), "Аугсбург" (19), "Вердер" (18), "Герта" (17), "Хоффенхайм" (16), "Арминия" (14), "Кельн" (12), "Майнц" (7), "Шальке" (7).
Читайте также: Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20