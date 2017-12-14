Очередная победа "горожан": "Манчестер Сити" без проблем разгромил "Суонси"

Второй игровой день в рамках программы 17-го тура английской Премьер-Лиги был очень насыщен разного рода противостояниями, но точно нельзя было обойти вниманием матч с участием безальтернативного лидера текущей кампании "Манчестер Сити". На этот раз "горожане" приехали в гости к абсолютному аутсайдеру высшего дивизиона "Суонси". Действительно, встречались первая и последняя команды АПЛ. "Голубые" после победы на "Олд Траффорд" увеличили свой отрыв от "Манчестер Юнайтед" на 11 очков, что позволяет манкунианцам чувствовать себя более, чем комфортно. Такой расклад заставил Жозе Моуринью и Антонио Конте уже сейчас признать, что конкуренцию за золотые медали ребятам Гвардиолы их команды не смогут составить.

"Лебеди", которые чудом спаслись в прошлом сезоне от понижения в классе, правильных выводов не сделали и снова ходят по краю пропасти. Правда, к матчу с "Сити" подопечные Пола Клемента подходили в хорошем расположении духа, ведь на выходных "Суонси" наконец-то завоевал три очка, обыграв "Вест Бромвич". Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "горожан" не стал применят серьезную ротацию, заменив лишь двух исполнителей – вместо Сане с первых минут на поле вышел Бернарду Силва, а на острие Жезуса сменил Агуэро. В стане валлийцев сделали всего одно изменение в стартовом протоколе по сравнению с прошлым матчем – Джордан Айю заменил Уэйна Раутледжа.

Матч традиционно начался с того, что "Сити" установил контроль над мячом. Гости без нахрапа, но постепенно подбирались к владениям "лебедей". А уже на седьмой минуте манкунианцы могли открывать счет, но плотный удар Фернандиньо в великолепном прыжке отразил Фабиански. "Суонси" редко выбегал вперед, всеми силами встречая "горожан" на своей половине поля. Как выяснилось, "лебедей" хватило на 26 с лишним минут. Однофамильцы Силвы сообразили первый гол - Бернарду подал, а Давид замкнул. Открыв счет, подопечные Гвардиолы не стали тянуть резину и уже через семь минут удвоили преимущество в счете. Кевин Де Брюйне принял решение пробить со стандарта и не прогадал – 0:2.

С началом второй половины встречи картина матча не изменилась. "Манчестер Сити" очень легко вскрывал оборону соперника, поэтому уже на 52-й минуте счет стал разгромным. Давид Силва организовал атаку, которую сам же и завершил, эффектно перебросив мяч над головой Фабиански. В оставшееся время осталось только забить Агуэро, который с этой задачей тоже справился.

Итак, "горожане" в легкую добывают свою очередную победу в чемпионате Англии, тем самым укрепляя лидерство.

"Суонси" – "Манчестер Сити" – 0:4

Голы: Давид Силва, 27 – 0:1, Де Брюйне, 34 – 0:2, Давид Силва, 52 – 0:3, Агуэро, 85 – 0:4

"Суонси": Фабиански, Нотон, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон, Ки Сон Ен, Меса, Кэрролл (Абрахам, 46), Дж. Айю, Дайер, Бони (Фер, 74)

"Ман Сити": Эдерсон, Данило, Мангаля, Отаменди, Делф (Зинченко, 73), Фернандиньо (Яя Туре, 58), Де Брюйне (Гюндоган, 77), Давид Силва, Стерлинг, Бернарду Силва, Агуэро

Богдан Архипенко

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