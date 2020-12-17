Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1

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Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1

Завершился 15-й тур французской Лиги 1.

По итогам тура стоит отметить победы ПСЖ и "Лилля", ничью "Лиона" с "Брестом" и разгромное поражение "Монако" Головина.

"Бордо" - "Сент-Этьен" 1:2
Голы: Норден, 15 - 0:1, Хван Ый Чжо, 24 - 1:1, Неу Нупа, 75 - 1:2

"Ренн" - "Марсель" 2:1
Голы: Гуйе, 24 - 0:1, Траоре, 63 - 1:1, Юну, 83 - 2:1

"Монако" - "Ланс" 0:3
Голы: Силла, 1 - 0:1, Банза, 33 - 0:2, Какута, 39 - 0:3

"Лион" - "Брест" 2:2
Голы: Антони Лопеш (аг), 39 - 0:1, Депай (пен), 69 - 1:1, Корне, 81 - 2:1, Февр (пен), 90 - 2:2

ПСЖ - "Лорьян" 2:0
Голы: Мбаппе (пен), 51 - 1:0, Кин, 60 - 2:0

"Анжер" - "Страсбур" 0:2
Голы: Диалло, 77 - 0:1, Ажорк, 90 - 0:2

"Реймс" - "Нант" 3:2
Голы: Паллуа, 18 - 0:1, Туре, 68 - 1:1, Диа (пен), 72 - 2:1, Кафаро, 74 - 3:1, Блас, 79 - 3:2

"Ним" - "Ницца" 0:2
Голы: Ндойе, 85 - 0:1, Клод-Морис, 90 - 0:2

"Монпелье" - "Метц" 0:2
Голы: Лейя-Исека (пен), 50 - 0:1, Маига, 90 - 0:2

"Дижон" - "Лилль" 0:2
Голы: Языджи, 19 - 0:1, Веа, 90 - 0:2

Турнирная таблица: "Лилль" (32), ПСЖ (31), "Лион" (30), "Марсель" (27), "Монпелье" (26), "Ренн" (25), "Ланс" (24), "Монако" (23), "Анжер" (23), "Брест" (22), "Ницца" (21), "Метц" (20), "Бордо" (19), "Сент-Этьен" (16), "Страсбур" (14), "Нант" (14), "Реймс" (13), "Лорьян" (11), "Ним" (11), "Дижон" (9).

Читайте также: ПСЖ ожидаемо разобрался с "Лорьяном", "Лион" потерял очки в матче с "Брестом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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