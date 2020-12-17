Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1
Завершился 15-й тур французской Лиги 1.
По итогам тура стоит отметить победы ПСЖ и "Лилля", ничью "Лиона" с "Брестом" и разгромное поражение "Монако" Головина.
"Бордо" - "Сент-Этьен" 1:2
Голы: Норден, 15 - 0:1, Хван Ый Чжо, 24 - 1:1, Неу Нупа, 75 - 1:2
"Ренн" - "Марсель" 2:1
Голы: Гуйе, 24 - 0:1, Траоре, 63 - 1:1, Юну, 83 - 2:1
"Монако" - "Ланс" 0:3
Голы: Силла, 1 - 0:1, Банза, 33 - 0:2, Какута, 39 - 0:3
"Лион" - "Брест" 2:2
Голы: Антони Лопеш (аг), 39 - 0:1, Депай (пен), 69 - 1:1, Корне, 81 - 2:1, Февр (пен), 90 - 2:2
ПСЖ - "Лорьян" 2:0
Голы: Мбаппе (пен), 51 - 1:0, Кин, 60 - 2:0
"Анжер" - "Страсбур" 0:2
Голы: Диалло, 77 - 0:1, Ажорк, 90 - 0:2
"Реймс" - "Нант" 3:2
Голы: Паллуа, 18 - 0:1, Туре, 68 - 1:1, Диа (пен), 72 - 2:1, Кафаро, 74 - 3:1, Блас, 79 - 3:2
"Ним" - "Ницца" 0:2
Голы: Ндойе, 85 - 0:1, Клод-Морис, 90 - 0:2
"Монпелье" - "Метц" 0:2
Голы: Лейя-Исека (пен), 50 - 0:1, Маига, 90 - 0:2
"Дижон" - "Лилль" 0:2
Голы: Языджи, 19 - 0:1, Веа, 90 - 0:2
Турнирная таблица: "Лилль" (32), ПСЖ (31), "Лион" (30), "Марсель" (27), "Монпелье" (26), "Ренн" (25), "Ланс" (24), "Монако" (23), "Анжер" (23), "Брест" (22), "Ницца" (21), "Метц" (20), "Бордо" (19), "Сент-Этьен" (16), "Страсбур" (14), "Нант" (14), "Реймс" (13), "Лорьян" (11), "Ним" (11), "Дижон" (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13