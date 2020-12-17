Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1

Завершился 15-й тур французской Лиги 1.

По итогам тура стоит отметить победы ПСЖ и "Лилля", ничью "Лиона" с "Брестом" и разгромное поражение "Монако" Головина.

"Бордо" - "Сент-Этьен" 1:2

Голы: Норден, 15 - 0:1, Хван Ый Чжо, 24 - 1:1, Неу Нупа, 75 - 1:2

"Ренн" - "Марсель" 2:1

Голы: Гуйе, 24 - 0:1, Траоре, 63 - 1:1, Юну, 83 - 2:1

"Монако" - "Ланс" 0:3

Голы: Силла, 1 - 0:1, Банза, 33 - 0:2, Какута, 39 - 0:3

"Лион" - "Брест" 2:2

Голы: Антони Лопеш (аг), 39 - 0:1, Депай (пен), 69 - 1:1, Корне, 81 - 2:1, Февр (пен), 90 - 2:2

ПСЖ - "Лорьян" 2:0

Голы: Мбаппе (пен), 51 - 1:0, Кин, 60 - 2:0

"Анжер" - "Страсбур" 0:2

Голы: Диалло, 77 - 0:1, Ажорк, 90 - 0:2

"Реймс" - "Нант" 3:2

Голы: Паллуа, 18 - 0:1, Туре, 68 - 1:1, Диа (пен), 72 - 2:1, Кафаро, 74 - 3:1, Блас, 79 - 3:2

"Ним" - "Ницца" 0:2

Голы: Ндойе, 85 - 0:1, Клод-Морис, 90 - 0:2

"Монпелье" - "Метц" 0:2

Голы: Лейя-Исека (пен), 50 - 0:1, Маига, 90 - 0:2

"Дижон" - "Лилль" 0:2

Голы: Языджи, 19 - 0:1, Веа, 90 - 0:2

Турнирная таблица: "Лилль" (32), ПСЖ (31), "Лион" (30), "Марсель" (27), "Монпелье" (26), "Ренн" (25), "Ланс" (24), "Монако" (23), "Анжер" (23), "Брест" (22), "Ницца" (21), "Метц" (20), "Бордо" (19), "Сент-Этьен" (16), "Страсбур" (14), "Нант" (14), "Реймс" (13), "Лорьян" (11), "Ним" (11), "Дижон" (9).

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