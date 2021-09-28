Очередная победа "Райо", долгожданный триумф "Барселоны", осечка "Реала", поражение "Атлетико" и ничья в матче "Валенсии" с "Атлетиком": все результаты 7-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
Завершились все матчи седьмого тура Ла Лиги.
Мадридский "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Вильярреалом", "Атлетико" неожиданно уступил "Алавесу", "Барселона" добыла долгожданную победу над "Леванте", а "Райо Вальекано" продолжает побеждать.
Суббота, 25 сентября
"Алавес" - "Атлетико" - 0:1
"Валенсия" - "Атлетик" - 1:1
"Севилья" - "Эспаньол" - 2:0
"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 0:0
Воскресенье, 26 сентября
"Мальорка" - "Осасуна" - 2:3
"Барселона" - "Леванте" - 3:0
"Райо Вальекано" - "Кадис" - 3:1
"Реал Бетис" - "Хетафе" - 2:0
Понедельник, 27 сентября
"Сельта" - "Гранада" - 1:0
Положение команд: "Реал Мадрид" - 17; "Реал Сосьедад" - 16; "Севилья", "Атлетико" - 14; "Райо Вальекано" - 13; "Барселона", "Реал Бетис" - 12; "Валенсия", "Осасуна" - 11; "Атлетик" - 10; "Вильярреал", "Мальорка" - 8; "Сельта" - 7; "Эспаньол", "Кадис", "Эльче" - 6; "Леванте" - 4; "Гранада", "Алавес" - 3: "Хетафе" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14