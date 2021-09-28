Очередная победа "Райо", долгожданный триумф "Барселоны", осечка "Реала", поражение "Атлетико" и ничья в матче "Валенсии" с "Атлетиком": все результаты 7-го тура Ла Лиги

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Очередная победа "Райо", долгожданный триумф "Барселоны", осечка "Реала", поражение "Атлетико" и ничья в матче "Валенсии" с "Атлетиком": все результаты 7-го тура Ла ЛигиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Завершились все матчи седьмого тура Ла Лиги.

Мадридский "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Вильярреалом", "Атлетико" неожиданно уступил "Алавесу", "Барселона" добыла долгожданную победу над "Леванте", а "Райо Вальекано" продолжает побеждать.

Суббота, 25 сентября

"Алавес" - "Атлетико" - 0:1

"Валенсия" - "Атлетик" - 1:1

"Севилья" - "Эспаньол" - 2:0

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 0:0

Воскресенье, 26 сентября

"Мальорка" - "Осасуна" - 2:3

"Барселона" - "Леванте" - 3:0

"Райо Вальекано" - "Кадис" - 3:1

"Реал Бетис" - "Хетафе" - 2:0

Понедельник, 27 сентября

"Сельта" - "Гранада" - 1:0

Положение команд: "Реал Мадрид" - 17; "Реал Сосьедад" - 16; "Севилья", "Атлетико" - 14; "Райо Вальекано" - 13; "Барселона", "Реал Бетис" - 12; "Валенсия", "Осасуна" - 11; "Атлетик" - 10; "Вильярреал", "Мальорка" - 8;  "Сельта" - 7; "Эспаньол", "Кадис", "Эльче" - 6; "Леванте" - 4; "Гранада", "Алавес" - 3: "Хетафе" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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