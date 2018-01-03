Очередная победа "Сити": подопечные Гвардиолы разобрались с "Уотфордом"
В очередном поединке 22 тура английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" на "Этихад" принимал "Уотфорд". Два последних матча между этими командами завершились разгромными победами горожан – 5:0 и 6:0, поэтому исход и отчетной встречи для многих был очевиден. Повреждения Де Брюйне, полученные в игре с "Кристал Пэлас" оказались несерьезными, и Кевин, также как и Джон Стоунз, вышел на поле с первых минут.
Уже на первой минуте хозяева открыли счет, причем сделали они это довольно легко: Сильва на правом фланге отправил в прорыв к лицевой Сане, немец прострелил на дальнюю штангу, где одинокий Стерлинг поразил пустой угол ворот – 1:0. Взяли передышку манкунианцы, спокойно перекатывая мяч на чужой половине, а вскоре провели еще одну разящую атаку и забили второй мяч. Похожая комбинация уже по правому флангу: Сильва проникающим пасом выводит к лицевой Де Брюйне, бельгиец простреливает, а Кабалесе вгоняет сферу в свои ворота – 2:0.
Не хотели останавливаться на достигнутом подопечные Гвардиолы, продолжая разрывать оборону гостей, однако сделать счет крупным у них не получалось. В середине тайма "Уотфорд" отметился выходом один на один с Эдерсоном в исполнении Грэя, с которым голкипер "горожан" справился. С преимуществом "Сити" прошла концовка первой половины, однако и "шершни" не были безнадежны, регулярно пытаясь угрожать владениям хозяев.
Вторая половина началась с атак "Сити", хорошие шансы сделать счет разгромным упустили Агуэро и Де Брюйне. Вскоре игра заметно успокоилась, "Уотфорд" начал потихоньку искать пути к чужим воротам, однако вместо возвращения интриги получил еще одну пробоину. Сильва навесил в штрафную с правого фланга, Гомес ошибся на выходе, подарив мяч Агуэро, который забил третий гол своей команды – 3:0.
Хозяева не переставали осаждать владения "шершней", нанося удары по воротам Гомеса из самых разных позиций, "Уотфорду" же очень сложно давались выходы из обороны и Эдерсон в игру практически не вступал. В заключительной десятиминутке подопечные Силвы все же отыграли один мяч: Перейра получил мяч слева в штрафной, легко ушел от Уокера и прострелил в центр, где одинокий Грэй сделал счет 3:1.
Взбодрил забитый гол обе команды, забегали они поактивнее на последних минутах встречи, но счет остался неизменным. Очередная уверенная победа "Манчестер Сити" в чемпионате, возможно, дает отсчет новой серии подопечных Гвардиолы.
"Манчестер Сити" – "Уотфорд" – 3:1
Голы: Стерлинг, 1 – 1:0, Кабаселе, автогол, 14 – 2:0, Агуэро, 65 – 3:0, Грэй, 82 – 3:1
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Данило, 68), Отаменди, Делф, Фернандиньо (Туре, 73), Де Брюйне (Бернарду Силва, 82), Сильва, Стерлинг, Сане, Агуэро.
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Ваге, Кабаселе, Зегелар, Уотсон (Перейра, 62), Капу (Клеверли, 61), Дукуре, Каррильо, Ришарлисон (Синклэйр, 82), Грэй.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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