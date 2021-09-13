Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Состоялись все матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Спартак" уверенно победил "Химки", "Динамо неожиданно на своем поле уступило "Нижнему Новгороду".
11 сентября
"Локомотив" - "Крылья Советов" - 2:0
"Зенит" - "Ахмат" - 3:1
"Спартак" - "Химки" - 3:1
"Динамо" - "Нижний Новгород" - 1:2
13 сентября
"Рубин" - "Урал" - 4:0
"Ростов" - "Краснодар" - 1:1
Положение команд: "Зенит" - 17, "Сочи" - 16, "Локомотив" - 15, "Рубин" - 14, "Динамо" - 13, "Нижний Новгород" - 11, "Краснодар" - 10, ЦСКА - 10, "Спартак" - 10, "Ахмат" - 9, "Крылья Советов" - 7, "Химки" - 6, "Ростов" - 6, "Уфа" - 5, "Арсенал" - 5, "Урал" - 2.
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