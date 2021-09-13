Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ

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Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛФото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Состоялись все матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги. 

"Спартак" уверенно победил "Химки", "Динамо неожиданно на своем поле уступило "Нижнему Новгороду".

11 сентября

"Локомотив" - "Крылья Советов" - 2:0

"Зенит" - "Ахмат" - 3:1

"Спартак" - "Химки" - 3:1

"Динамо" - "Нижний Новгород" - 1:2

13 сентября

"Рубин" - "Урал" - 4:0

"Ростов" - "Краснодар" - 1:1

Положение команд: "Зенит" - 17, "Сочи" - 16, "Локомотив" - 15, "Рубин" - 14, "Динамо" - 13, "Нижний Новгород" - 11, "Краснодар" - 10, ЦСКА - 10, "Спартак" - 10, "Ахмат" - 9, "Крылья Советов" - 7, "Химки" - 6, "Ростов" - 6, "Уфа" - 5, "Арсенал" - 5, "Урал" - 2.

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