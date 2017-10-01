Очередная потеря очков: на этот раз "Ливерпуль" заключил мир с "Ньюкаслом"

Программа седьмого тура английской Премьер-Лиги завершалась матчем на "Сент-Джеймс Парк", где местный любимец "Ньюкасл" принимал "Ливерпуль". Вывеска под конец насыщенного футбольного уик-энда самая, что ни на есть подходящая, потому как, если верить статистике, то команды любят покуролесить во встречах друг с другом и назабивать много голов, что само по себе не может не нравится поклонникам спорта номер один.

Мерсисайдский клуб в последнее время не на шутку залихорадил. Причем это касается не только игр чемпионата, но и состязаний на международной арене. На неделе подопечные Юргена Клоппа не смогли переиграть обескровленный московский "Спартак", а до этого упустили три очка в домашнем поединке с "Севильей". "Сороки" же, только вернувшиеся в высшую лигу, в принципе, держат марку средней команды, не прыгая выше головы, но играя достойно, что подтверждается текущим положением в верхней части турнирной таблицы. По стартовым составам стоит отметить, что немецкий наставник "красных" на этот раз на острие атаки доверил место Старриджу, видимо, учитывая великолепную статистику голов англичанина в последних матчах против "Ньюкасла", присадив на лавку Фирмино. А в центре поля появился Вейналдум, заменивший Эмре Джана, потому как место в старте Коутиньо и Хендерсона не поддавалось никаким сомнениям.

Начало матча осталось за подопечными Рафаэля Бенитеса. Хозяева поля действовали с позиции силы, в то время, как гости терпеливо выжидали. Спустя 15 минут инициативу уже перешла к ливерпульцам. На экваторе первого тайма каким-то невероятным образом мяч не оказался в сетке ворот Эллиота после тройного удара от Вейналдума, Ловрена и Мане. Но подопечные Клоппа на достигнутом не останавливались, и уже на 29-й минуте открыли счет. Коутиньо в своем стиле немного протащил мяч и, сместившись в центр, неотразимо пробил в ближнюю "девятку". За "сороками" не заржавело, и они очень скоро отыгрались. Джонджо Шелви одним пассом разрезал всю оборону "красных", выведя Хоселу на свидание с Миньоле, Матип настиг форварда, но выбивая мяч в подкате, попал тому ногу, после чего снаряд медленно закатился в сетку ворот.

Вторую половину встречи команды начали в невысоком темпе, а первым номером играли мерсисайдцы. На 49-й минуте "Ливерпуль" просто обязан был снова выходить вперед, но транжирству гостей не было предела. Сначала Старридж не смог пробить Эллиота, оказавшись с голкипером с глазу на глаз, а на добивании уже в пустые ворота не попал Салах. В оставшееся время "скаузеры" серьезно подсели функционально, хоть и по-прежнему старались наседать на ворота "сорок". В последние пол часа, по большому счету, на поле не происходило ничего интересного, а ничейный результат выглядит закономерным.

"Ньюкасл" – "Ливерпуль" – 1:1

Голы: Коутиньо, 29 – 0:1, Хоселу, 36 – 1:1

"Ньюкасл": Эллиот, Йедлин, Ласселлс, Кларк, Манкильо, Шелви, Мерино (Хейден, 74), Ритчи, Перес (Диаме, 90+1), Атсу, Хоселу (Гэйл, 79)

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Соланке, 74), Старридж (Фирмино, 74)

Богдан Архипенко

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