Очередная потеря очков "Ювентуса", первое поражение "Ромы" Моуринью и феерия "Интера": все результаты 4-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В чемпионате Италии состоялись матчи 4-го тура.
Фееричная победа "Интера", очередная потеря очков от "Ювентуса" в матче с "Миланом" и первое поражение "Ромы" под руководством Жозе Моуринью.
17 сентября
«Сассуоло" - "Торино" - 0:1
18 сентября
"Дженоа" - "Фиорентина" - 1:2
"Интер" - "Болонья" - 6:1
"Салернитана" - "Аталанта" - 0:1
19 сентября
"Эмполи" - "Сампдория" - 0:3
"Венеция" - "Специя" - 1:2
"Лацио" - "Кальяри" - 2:2
"Верона" - "Рома" - 3:2
"Ювентус" - "Милан" - 1:1
20 сентября
"Удинезе" - "Наполи" - 0:4
Положение команд: "Наполи" - 12; "Интер", "Милан" - 10; "Рома", "Фиорентина" - 9; "Удинезе", "Лацио", "Аталанта", "Болонья" - 7; "Торино" - 6; "Сампдория" - 5; "Сассуоло", "Специя" - 4; "Верона", "Дженоа", "Венеция", "Эмполи" - 3; "Ювентус", "Кальяри" - 2; "Салернитана" - 0.
Также не пропустите: "Реал" считает Винисиуса неприкасаемым игроком. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" спаслась на последних минутах матча с "Гранадой"
-
Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ
-
ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в центральном матче 8-го тура РПЛ
-
"Зенит" уверенно обыграл "Рубин" в матче РПЛ
-
Суд дал УЕФА пять дней, чтобы отменить санкции против Суперлиги
Лента новостей
-
Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги
-
"Барселона" спаслась на последних минутах матча с "Гранадой"
-
Очередная потеря очков "Ювентуса", первое поражение "Ромы" Моуринью и феерия "Интера": все результаты 4-го тура Серии А
-
"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на первое место в Серии А
-
В "Реале" впечатлены лидерскими качествами Алабы
-
Ширер считает "Челси" фаворитом АПЛ
-
Карпин высказался об октябрьских матчах сборной России
-
Источник: "Ситуация вокруг Мбаппе накаляется"
-
"Валенсия" следит за лидером "Хоффенхайма"
-
1
Бывший тренер Де Лигта высказался о будущем игрока
-
Карло Анчелотти недоволен плотностью календаря
-
Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ
-
ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в центральном матче 8-го тура РПЛ
-
"Валенсия" теряет своего капитана
-
Английские клубы следят за талантом "Боруссии"
-
"Реал" считает Винисиуса неприкасаемым игроком
-
"Зенит" уверенно обыграл "Рубин" в матче РПЛ
-
"Валенсия" начала работу над продлением контракта Солера
-
Хамес может перейти в клуб из Катара
-
Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17