Очередная потеря очков "Ювентуса", первое поражение "Ромы" Моуринью и феерия "Интера": все результаты 4-го тура Серии А

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Очередная потеря очков "Ювентуса", первое поражение "Ромы" Моуринью и феерия "Интера": все результаты 4-го тура Серии АФото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В чемпионате Италии состоялись матчи 4-го тура.

Фееричная победа "Интера", очередная потеря очков от "Ювентуса" в матче с "Миланом" и первое поражение "Ромы" под руководством Жозе Моуринью.

17 сентября

«Сассуоло" - "Торино" - 0:1

18 сентября

"Дженоа" - "Фиорентина" - 1:2

"Интер" - "Болонья" - 6:1

"Салернитана" - "Аталанта" - 0:1

19 сентября

"Эмполи" - "Сампдория" - 0:3

"Венеция" - "Специя" - 1:2

"Лацио" - "Кальяри" - 2:2

"Верона" - "Рома" - 3:2

"Ювентус" - "Милан" - 1:1

20 сентября

"Удинезе" - "Наполи" - 0:4

Положение команд: "Наполи" - 12; "Интер", "Милан" - 10; "Рома", "Фиорентина" - 9; "Удинезе", "Лацио", "Аталанта", "Болонья" - 7; "Торино" - 6; "Сампдория" - 5; "Сассуоло", "Специя" - 4; "Верона", "Дженоа", "Венеция", "Эмполи" - 3; "Ювентус", "Кальяри" - 2; "Салернитана" - 0.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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