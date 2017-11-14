Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Россия – Испания

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, проводя серию товарищеских матчей. На этот раз россияне решили проверить себя на фоне лучших сборных мира. В прошлую субботу в Москву прилетал Лео Месси со сборной Аргентины, сегодня же в Санкт-Петербурге российскую команду проэкзаменует Испания.

В матче с Аргентиной сборная России играла от обороны, проводя большое количество времени у своих ворот, в итоге гости сумели забить в концовке матча и вырвать победу, пусть и забив гол из офсайда. Команда из Южной Америки смотрелась лучше, как и положено фавориту, она постоянно владела мячом, создавала больше моментов, россияне большую часть времени просто отбивалась.

Многие эксперты после игры отметили, что сборная Черчесова не готова к Чемпионату Мира. Состав команды не сыгран, тренерский штаб постоянно находится в поиске лучших сочетаний, но пока не может определиться с основной обоймой. На фоне сильного соперника Россия пока может только отбиваться, надеясь на 0:0, в атаке же все довольно печально. Наверняка, в матче против Испании будет еще тяжелее, так как соперник имеет более сбалансированный и сыгранный состав, в отличие от Аргентины.

Испанцы достаточно легко прошли отбор на Чемпионат мира, выиграв свою группу, в которой не было сильных соперников, за исключением сборной Италии. "Скуадру Адзурру" испанцы разгромили на своем поле со счетом 3:0, что предопределило распределение сил в группе. Итальянцы в итоге заняли лишь второе место и играли стыки со Швецией. Вчера они не смогли взломать оборону скандинавов и упустили шанс поехать в Россию.

Интересные факты противостояния:

Испания провела в 2017 году девять матчей, выиграв восемь из них, лишь раз сыграв вничью в товарищеской встрече против Колумбии (2:2).

Россия в 2017 году выиграла только три игры из десяти (у Венгрии, Новой Зеландии и Южной Кореи).

Команды провели между собой пять встреч: четыре победы у Испании, один раз была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Джикия, Васин, Смольников, Кузяев, Глушаков, Рауш, Дзагоев, Смолов, Кокорин

Испания: Де Хеа, Начо, Альба, Рамос, Пике, Силва, Бускетс, Тиаго, Кальехон, Витоло, Мората.

Прогноз на матч:

В матче против Аргентины Акинфеев совершил несколько спасений, но все же соперник добился своего, выиграв матч, не затратив при этом сил. Аргентинцы играли в свое удовольствие. В таком же ключе будет проходить и игра против Испании. Хозяева будут иметь считанное количество моментов, а вот вратарю российской сборной придется потрудиться.

Букмекеры предлагают на победу сборной Испании коэффициент 1.50, на ничью – 4.10, на Россию – 8.00.

Вячеслав Горбачев

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