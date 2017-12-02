Очередная волевая победа: "Локомотив" в тяжелейшем матче дожимает "Рубин"
ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", которые свои очки в 19 туре российской Премьер-Лиги уже взяли держали кулаки на ребят Курбана Бердыева. Ведь "Рубин" отправился в гости к лидеру чемпионата "Локомотиву" и не безосновательно предполагалось, что казанцы – именно те, кто может заставит "железнодорожников" не только поделиться очками, но и вовсе капитулировать. Обе команды придерживаются схоже философии игры в футбол, играя больше от обороны, забивая мало голов. В матче первого круга в Татарстане была расписана ничья, которая тогда по большому счету устраивала и "Локо", и "Рубин", но сегодня цена ошибки для московского клуба была колоссально большой.
Юрий Семин выставил прогнозируемый стартовый состав – все лучшие вышли на поле с первых минут. Курбан Бердыев также схематически не стал изменять себе, а немного удивил лишь тем, что вернул в старт Сердара Азмуна, который просто разучился забивать, после того, как сменил Ростов-на-Дону на Казань. Впрочем, как и ожидалось, первый тайм вышел откровенно скучным. На протяжении первых 45-ти минут не покидало ощущение, что между собой играют два аутсайдера чемпионата России, а не лидер и середняк с большим количеством качественных исполнителей в составе.
Начало матча осталось за казанцами, подопечные Бердыева больше контролировали мяч, тщательно стараясь вскрыть насыщенную оборону "красно-зеленых", но "Локомотив" действовал очень пассивно – и сам не играл, и сопернику не давал. Первый тайм также прошел под аккомпанемент огромного количества фолов, но арбитр так и не выписал ни одного "горчичника". В итоге, москвичи не нанесли ни одного удара по воротам Сослана Джанаева, что не могло не расстраивать болельщиков, собравшихся на "РЖД Арене".
Юрию Семину очень не понравилось то, как его подопечные провели первую половину встречи, потому как уже в перерыве решился на двойную замену. Палыч пошел на определенный риск, сняв с игры Антона Миранчука и Виталия Денисова и бросил в бой нападающего Эдера и Михаила Лысова. С началом второго тайма команды задвигались поактивнее и сразу же появились опасные моменты. Неплохой шанс вывести вперед "железнодорожников" имел Эдер, но не повезло португальцу – после удара головой мяч пролетел в нескольких сантиметрах от ворот. А через несколько минут пришлось свою команду выручать Джанаеву, вытаскивая сферу из-под перекладины после выстрела Лысова.
В последние 15 минут матча "красно-зеленые" освоились на половине поля соперника, поддавливая терпеливых казанцев. На 80-й минуте арбитр встречи справедливо удалил Сесара Наваса за фол последней надежды на Эдере и "железнодорожники" воодушевились. Судьба трех очков снова была решена в концовке поединка: неутомимый Фарфан классным ударом головой замкнул подачу с фланга от Лысова.
Итак, "Локомотив" добывает свою очередную волевую победу в сезоне, тем самым укрепляя лидерство во внутреннем первенстве России.
"Локомотив" – "Рубин" – 1:0
Голы: Фарфан, 87 – 1:0
"Локомотив": Коченков, Пейчинович, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 60), В. Денисов (Лысов, 46), Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук (Эдер, 46), Ал. Миранчук, Фарфан
"Рубин": Джанаев, Цакташ, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+1), Бауэр, М’Вила, Камболов, Кудряшов, Канунников, Азмун (Сорокин, 83), Оздоев
Удаление: Навас (80)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|18
|30
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Ахмат
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Ростов
|19
|22
|11
|Амкар
|19
|21
|12
|Рубин
|19
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Динамо Москва
|19
|19
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12