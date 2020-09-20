Очередное чемпионство "Баварии", возможный провал "Лейпцига", "Байер" без головы - чего ожидать от нового сезона Бундеслиги?

Важное уточнение: большая часть материала была написана еще до начала первого тура чемпионата, однако это не повлияло на мысли о новом сезоне и оставило их актуальными!

Чемпионат Германии в течение этого года сделал солидный шаг вперед на международной арене. Немцы первыми успешно вернулись из карантина, предоставив образец всем европейским чемпионатам. "Бавария" в прекрасном стиле выиграла Лигу Чемпионов. "РБ Лейпциг" показал конкурентоспособность "остальной Бундеслиги". А в Дортмунде еще с зимы укомплектовали банду "популярных" звезд. В то же время немецкие клубы потерпели мощный удар от пандемии, недосчитавшись миллионных заработков по продаже билетов. На старте нового сезона ситуация не исправилась – клубы выбивают разрешение на заполнение хотя бы части трибун (речь о 10-20%), однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Команды не будут в равных условиях. Что же будет происходить на полях Германии в новом сезоне? Разбираемся!

"Бавария" – почивание на лаврах или новый разрыв всех и вся?

Мюнхенцы феерично завершили прошлый сезон. Ганси Флик возродил команду, оперативно поставил классный футбол и выиграл требл. Теперь главный вопрос – сохранят ли игроки "Баварии" мотивацию после уверенной победы на всех фронтах? От этого будет зависеть буквально все. Кажется, что мотивация не станет проблемой. В составе есть амбициозная молодежь и амбициозные сенаторы. Левандовски настроен провести еще один грандиозный сезон и все же забрать заслуженные "золотые мячи и бутсы". У Нойера появился сильный (ну или хотя бы перспективный!) конкурент в лице Нюбеля. Сане приехал доказывать, что Гвардиола его недооценивал. Эрнандес и Зюле должны пробиваться в основу. Словом, правильный подход удержит команду в тонусе, а главный тренер доказал, что умеет его найти. "Бавария" не гремит на трансферном рынке. Фланги атаки усилены относительно дешевым Сане, которого вели больше года. Это единственное громкое приобретение – от идеи взять Хаверца отказались из-за высокой цены. Весной клуб подготовил новые контракты для всех лидеров, но Тьягу и Алаба завертели носом. Первый уже пошел за новым вызовом в "Ливерпуль", а второй просит космическую зарплату. Учитывая уход арендованных Коутинью и Перишича, можно сказать, что "Бавария" теряет качество состава. Впрочем, команда имеет большой внутренний резерв – на каждой позиции (кроме форварда и правого защитника) присутствует конкуренция. При этом завершена перестройка. В основе стабильно 5-6 игроков не старше 25 лет. Даже феноменальный Тьягу не оставил после себе дырку – вертикаль в центре поля Киммих-Горетцка-Мюллер успешно опробована во время травмы испанца. Такое кадровое ослабление может напомнить о себе в ЛЧ, но в Бундеслиге запас грандиозный. У "Баварии" все равно сильнейший состав в Германии, а нижний пик имени Нико Ковача уже позади. Конкуренты упустили шанс прервать гегемонию. Мало сомнений, что "Ротэн" оформят очередное чемпионство. Да и в первом туре так успешно порвали "Шальке", что о конкуренции со стороны других команд как-то и не хочется говорить!

"Боруссия" Дортмунд вечно ходит где-то в претендентах на титул

В прошлом году Дортмунд потратил 100 млн евро на хороших сложившихся футболистов, однако к титулу не приблизился. Люсьену Фавру предъявляют претензии об отсутствии победного менталитета. Но руководство не уволило швейцарского специалиста, зато подбросило еще пару юных талантов, которых он умеет выводить на новый уровень. Беллингем (самый дорогой новичок – 25 млн евро, уже сыграл против другой "Боруссии" и неплохо себя показал), Санчо, Холанд, Рейна, Рейньер, Загаду, Мукоко – им всем до 21 года, половине нет и 18. Первые четверо должны играть важную роль в команде, от Санчо и Холанда вообще ждут лидерства. За развитием этих персонажей будет очень интересно наблюдать. Как и за "Боруссией" в целом. Тренерский штаб экспериментирует со схемами, раскрывает футболистов в новых ролях. Все прекрасно, но появится ли стабильность? Команда периодами будто ломалась: проваливала концовки матчей, выпадала на цели тайма, отдавала несколько победных матчей подряд. В отличие от предыдущего сезона, теперь "Боруссия" публично не декларирует борьбу за чемпионство. Это может помочь, ослабив давление на команду. Казалось бы, в Дортмунде все на месте. Драйвовых тинейджеров дополняет опытный костяк, куда должен влиться Тома Менье. Появился забивной форвард в лице Холанда, остался основной креативщик Санчо, выздоровел капитан Ройс. Возможно, пазл наконец-то сложится. Правда, в борьбе с такой Баварией нужно выдать идеальный сезон, не меньше! Вчера было неплохое начало!

Куда пойдет РБ после полуфинала Лиги Чемпионов?

Осенний чемпион 2019-го после Нового года поплыл и оставил себе немало пространства для совершенствования в новом сезоне. Оборона при стандартах, топ-матчи (1 победа в 8 поединках Бундеслиги против прямых конкурентов), больше планов на игру – над этим Юлиан Нагельсманн должен поработать в первую очередь. "Лейпциг" потерял главного бомбардира команды Вернера (+ не договорился о выкупе Шика), а заменить его планирует двумя новичками – Хван Хи Чхан по утоптанной дорожке из "Зальцбурга" уже прибыл, Александр Сёрлот (норвежец из "Трабзонспора") вот-вот появится на пороге. Конечно, ни один из них не дотягивает до уровня Вернера, однако Нагельсманн экспериментами попытается встроить новичков в игру. В течение первого года в Саксонии Юлиан доказал, что выделенные ему авансы более чем заслужены. Прорыв в Лиге Чемпионов добавил молодой команде и молодому тренеру опыта. Дыры на флангах обороны удалось закрыть арендами Анхелиньо и Хенрикса. "Лейпциг" мечтает сделать шаг вперед, по крайней мере подняться на вторую строчку, но подбор исполнителей и зависимость от отдельных игроков говорят против шансов РБ на серебряную салатницу.

Кто четвертая сила в Германии – "Байер" или гладбахская "Боруссия"

"Боруссия" (М.) на финише предыдущего сезона отвоевала у "Байера" четвертую строчку. Тем самым заработала себе поул-позишн на новый (возможно и не один) год. Леверкузен без ЛЧ не удержал лидеров атаки, которые на двоих в Бундеслиге 2019/20 сделали 35 результативных действий. Хаверц – в "Челси", Фолланд – в "Монако", а Петер Босс остался с обрубленной у команды головой. На помощь приехал Патрик Шик, огромные перспективы возлагают на Флориана Вирца, однако мгновенно дать результат "фармацевтам" будет сложно. Гладбах наоборот с деньгами и перспективами Лиги Чемпионов позволил себе сохранить всю основу, а бонусом получил минимальное усиление – Марко Розе попытается реанимировать карьеры старых знакомых Мариуса Вольфа и Валентино Лазаро. Предпосылок для регресса черно-белая "Боруссия" не имеет. Толковый тренерский штаб обещает новые идеи, а "жеребцы" свой лимит еще далеко не исчерпали. И если в группе Лиги Чемпионов им можно прогнозировать слабое выступление (хотя тут уж как со жребием повезет), то в Бундеслиге ниже установленной планки БМ опуститься не должна.

Кто может выстрелить в новом сезоне?

Разбить главную пятерку трудно, но есть ряд претендентов. Первый – "Вольфсбург". Команда играет в прямолинейный и незрелищный, но эффективный футбол. А еще есть один из лучших форвардов чемпионата Вегхорст. Чуть больше удачи, немного меньше травм – и Вольфсбург сможет разбить ТОП-5. Конечно, для этого нужно добыть стабильность и отбирать очки у конкурентов, но потенциально все это возможно!

"Айнтрахт" в этом сезоне попытается воспользоваться отсутствием еврокубков и побороться за высокие места. У Ади Хюттера приличный подбор исполнителей, а главное – пока удается удержать Филиппа Костича (его левая нога – половина атакующего потенциала Франкфурта). Однажды команда из Франкфурта уже шумела, можно и на второй круг попробовать зайти.

Хоффенхайм единственный в это межсезонье сменил тренера. Альфред Схрёдер (сейчас с Рональдом Куманом тренирует "Барселону") из-за конфликта с руководством пошел за 3 тура до окончания чемпионата. На его место пригласили Себастьяна Хёнесса. 38-летний племянник Ули сенсационно выиграл с "Баварией ІІ" третью лигу. Хёнесс ставит красивый атакующий футбол (отсутствие такого была основной претензией к Схрёдеру). Вот только материал для работы в "Хоффенхайме" не самого высокого качества.

Большие ожидания от "Герты". Зимняя закупка на 75 млн евро, летнее дополнение на 25 млн – нужно реализовывать амбиции. Бруно Лаббадия вывел команду из карантина в роскошной форме, но до конца чемпионата Берлин сдулся. Летом в "Герте" провели чистку состава от ветеранов, которая может выйти боком. Предсезонки завершилась рядом проигранных спаррингов, а в первом матче сезона "старая дама" умудрилась вылететь из Кубка Германии, пропустив 5 голов. Правда, в первом туре Бундеслиги вынесли "Вердер" 1:4. Короче говоря, с Гертой скучно не будет!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников