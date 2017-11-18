Очередное фиаско: дортмундская "Боруссия" уступает "Штутгарту"
После двухнедельной паузы, связанной с играми национальных сборных большой европейский клубный футбол снова возвращается на авансцену. Начиналась насыщенная неделя традиционным вечерним пятничным поединком, в котором выясняли отношения два любопытных представителя Бундеслиги "Штутгарт" и дортмундская "Боруссия". "Швабы" вернулись в высшую лигу после ужасного провала в виде понижения в классе и пока решили набирать очки только в домашних поединках. Действительно, сейчас немецкий чемпион 2007 года в доску домашний коллектив, ведь все свои 13 баллов были добыты именно на родной "Мерседес-Бенц-Арене".
"Боруссия" же после фантастического и многообещающего старта вдруг резко захандрила, скатившись на третью строчку в турнирной таблице и отстав от текущего лидера "Баварии" уже на шесть очков, поэтому ни в коем случае "шмели" не имели права оступиться. Задолго до начала матча было известно, что дортмундцам не поможет их бессменный форвард Обамеянг. Габонец нарушил режим, посетив ночной клуб в "Барселоне", за что и был наказан руководством клуба. А место на острие атаки Петер Бос доверил только восстановившемуся после травмы Шюррле. Ханнес Вольф удивил только тем, что с первых минут выпустил юного полузащитника Беркая Озджана.
Вместе со стартовым свистком "Боруссия" тут же устремилась вперед, но очень скоро пропустила. Уже на пятой минуте курьезный гол себе привезли Марк Бартра и Роман Бюрки. Вследствие недоразумения между защитником и вратарем мяч отскочил к конголезцу Аколо, которому ничего не оставалось, кроме как покатить сферу в пустые ворота. Не прошло и двух минут, как очередная ошибка гостей едва не привела ко второму взятию ворот, но на этот раз голкипер не сплоховал.
Подопечные Боса долго приходили в себя, и начало что-то получаться у Дортмунда лишь во второй половине первого тайма. Тем не менее, "Штутгарт" хладнокровно оборонялся. Когда, казалось, ничего не грозит "швабам", уже в компенсированное время мяч предательски попал в руку защитнику хозяев, а рефери справедливо указал на "точку". Удар Шюррле с 11-ти метров Цилер смог парировать, но вот с добиванием Филиппа справиться не вышло.
В дебюте второй половины встречи "автозаводцы" снова вышли вперед. Быструю контратаку соорудили ребята Вольфа, в которой, вышедший на замену хорватский нападающий Брекало имел достаточно времени, чтобы обработать мяч и направить его точно в ближний угол гостевых ворот. Несмотря на то, что "Боруссии" необходимо было кровь из носа добывать очки, игра гостей смотрелась пресно. На 72-й минуте мяч все же побывал в ворота Цилера после удара Ярмоленко, но гол был отменен из-за того, что украинец, обрабатывая снаряд подыграл себе рукой.
Итак, "Штутгарт" добывает свою очередную домашнюю победу, ну а "Боруссия" снова терпит неудачу и дает шанс увеличить отрыв "Баварии" и "РБ Лейпциг".
"Штутгарт" – "Боруссия" Дортмунд – 2:1
Голы: Аколо, 5 – 1:0, Филипп, 45+3 – 1:1, Брекало, 51 – 2:1
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Бек, Аскасибар, Гентнер, Инсуа, Аколо (Брекало, 46), Озджан (Аого, 86), Гинчек (Асано, 45+1)
"Боруссия": Бюрки, Тольян, Сократис (Загаду, 46), Бартра, Шмельцер, Гетце, Вайгль, Кагава (Дауд, 63), Филипп, Ярмоленко, Шюррле (Геррейру, 83)
На 45+3 минуте Андре Шюррле не реализовал пенальти (вратарь)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Герта
|11
|14
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2