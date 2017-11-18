Очередное фиаско: дортмундская "Боруссия" уступает "Штутгарту"

Теги штутгартборуссия дортмунд

Очередное фиаско: дортмундская "Боруссия" уступает "Штутгарту"После двухнедельной паузы, связанной с играми национальных сборных большой европейский клубный футбол снова возвращается на авансцену. Начиналась насыщенная неделя традиционным вечерним пятничным поединком, в котором выясняли отношения два любопытных представителя Бундеслиги "Штутгарт" и дортмундская "Боруссия". "Швабы" вернулись в высшую лигу после ужасного провала в виде понижения в классе и пока решили набирать очки только в домашних поединках. Действительно, сейчас немецкий чемпион 2007 года в доску домашний коллектив, ведь все свои 13 баллов были добыты именно на родной "Мерседес-Бенц-Арене".

"Боруссия" же после фантастического и многообещающего старта вдруг резко захандрила, скатившись на третью строчку в турнирной таблице и отстав от текущего лидера "Баварии" уже на шесть очков, поэтому ни в коем случае "шмели" не имели права оступиться. Задолго до начала матча было известно, что дортмундцам не поможет их бессменный форвард Обамеянг. Габонец нарушил режим, посетив ночной клуб в "Барселоне", за что и был наказан руководством клуба. А место на острие атаки Петер Бос доверил только восстановившемуся после травмы Шюррле. Ханнес Вольф удивил только тем, что с первых минут выпустил юного полузащитника Беркая Озджана.

Вместе со стартовым свистком "Боруссия" тут же устремилась вперед, но очень скоро пропустила. Уже на пятой минуте курьезный гол себе привезли Марк Бартра и Роман Бюрки. Вследствие недоразумения между защитником и вратарем мяч отскочил к конголезцу Аколо, которому ничего не оставалось, кроме как покатить сферу в пустые ворота. Не прошло и двух минут, как очередная ошибка гостей едва не привела ко второму взятию ворот, но на этот раз голкипер не сплоховал.

Подопечные Боса долго приходили в себя, и начало что-то получаться у Дортмунда лишь во второй половине первого тайма. Тем не менее, "Штутгарт" хладнокровно оборонялся. Когда, казалось, ничего не грозит "швабам", уже в компенсированное время мяч предательски попал в руку защитнику хозяев, а рефери справедливо указал на "точку". Удар Шюррле с 11-ти метров Цилер смог парировать, но вот с добиванием Филиппа справиться не вышло.

В дебюте второй половины встречи "автозаводцы" снова вышли вперед. Быструю контратаку соорудили ребята Вольфа, в которой, вышедший на замену хорватский нападающий Брекало имел достаточно времени, чтобы обработать мяч и направить его точно в ближний угол гостевых ворот. Несмотря на то, что "Боруссии" необходимо было кровь из носа добывать очки, игра гостей смотрелась пресно. На 72-й минуте мяч все же побывал в ворота Цилера после удара Ярмоленко, но гол был отменен из-за того, что украинец, обрабатывая снаряд подыграл себе рукой.

Итак, "Штутгарт" добывает свою очередную домашнюю победу, ну а "Боруссия" снова терпит неудачу и дает шанс увеличить отрыв "Баварии" и "РБ Лейпциг".

"Штутгарт" –  "Боруссия" Дортмунд2:1

Голы: Аколо, 5 – 1:0, Филипп, 45+3 – 1:1, Брекало, 51 – 2:1

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Бек, Аскасибар, Гентнер, Инсуа, Аколо (Брекало, 46), Озджан (Аого, 86), Гинчек (Асано, 45+1)

"Боруссия": Бюрки, Тольян, Сократис (Загаду, 46), Бартра, Шмельцер, Гетце, Вайгль, Кагава (Дауд, 63), Филипп, Ярмоленко, Шюррле (Геррейру, 83)

На 45+3 минуте Андре Шюррле не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

Также читайте! Кристиан Эриксен: жемчужина датского футбола | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 12 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Штутгарт 12 16
12 Герта 11 14
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов