Очередное фиаско "Реала": "Вильярреал" увозит три очка с "Сантьяго Бернабеу"

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Очередное фиаско "Реала": "Вильярреал" увозит три очка с "Сантьяго Бернабеу"

Мадридский "Реал" в 19 туре чемпионата Испании принимал на домашней арене гостей из Вильярреала. Стартовый состав королевского клуба выглядел очень впечатляюще: Зидан нашел место на поле одновременно для Иско, Бэйла и Роналду. Три матча к ряду не могли победить "сливочные" на "Сантьяго Бернабеу", поэтому в игре с "желтой субмариной" права на еще одну оплошность у них просто не было.

Минут десять ушло у "Реала" на то, чтобы завладеть инициативой, и первый же опасный момент у ворот гостей привел к забитому голу, однако он был отменен – Бэйл оказался в офсайде, замыкая скидку Роналду. Все ближе подбирались мадридцы к чужим воротам, но защитники "Вильярреала" играли очень плотно, практически не давая развернуться хозяевам у своих владений.

Ближе к середине тайма два опасных момента удалось создать "Реалу", причем оба раза путем дальних ударов. Сначала Марсело приложился к мячу метрах в 26-ти от ворот, а вскоре Роналду с аналогичной дистанции опасно выстрелил со штрафного – оба раза Асенхо спас свою команду. Гости ответили своей контратакой на исходе получаса игры, но в последний момент Начо не дал Карлосу Бакке открыть счет, выбив мяч из-под его ног.

Команды стали раскрываться, и в течение буквально одной минуты Роналду упустил две вернейших возможности открыть счет. В первом эпизоде португалец выскочил на свидание с Асенхо и совсем немного не попал в дальний угол, а затем, находясь в окружении защитников в штрафной соперника, Криштиану чуть-чуть не хватило, чтобы поразить ближнюю девятку ворот "Вильярреала".

Уверенно контролировали игру хозяева, однако забить все никак не удавалось. В концовке тайма уже Бэйл упустил два момента для взятия ворот, оба раза не попав в створ с хороших позиций. А на последней минуте Роналду просто обязан был открывать счет: Бэйл получил пас на правом фланге и прострелил в центр, где Криштиану должен был вносить сферу в пустые ворота, но на пути его удара неожиданно возник Асенхо. В первом тайме зрители "Сантьяго Бернабеу" голов не увидели.

Вторая половина началась на встречных курсах, и  уже обе команды взялись за дело, в надежде на забитый мяч. Гости высоко встречали "сливочных", который все чаще стали использовать контратакующую игру. На опасные удары Крооса и Модрича футболисты "Вильярреала" ответили выстрелом Бакки из пределов штрафной, после которого сфера пролетела рядом со штангой.

Где-то за полчаса до конца тайма "Реал" вновь вернул себе ощутимое преимущество во владении мячом, однако практически все атаки команды Зидана завершались безадресными передачами с флангов. Француз произвел двойную замену, выпустив на поле Асенсио и Васкеса, которые сразу начали еще больше напрягать оборону гостей, хотя до опасных ударов дело не доходило.

Никак не мог "Реал" акцентировано надавить на защиту "Вильярреала", чтобы та дала сбой. А за несколько минут до конца основного времени "желтая субмарина" повергла в шок "Бернабеу": в концовке одной из контратак Черышев с левого фланга прострелил в центр штрафной, с ударом Унала Навас справился, а вот Форнальс, оказавшись первым на подборе, принес команде Кальехи победу в матче.

"Реал" –  "Вильярреал" – 0:1

Голы: Форнальс, 87 – 0:1

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 70), Бэйл (Васкес, 70), Роналду.

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Альваро Гонсалес, Бонера, Коста, Родри Эрнандес, Тригерос, Кастильехо, Форнальс, Раба (Черышев, 46), Бакка (Унал, 76).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Кефир

мразотная петушня из барки ликует, да еще шутеечки какие, вах)

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Зенден

Походу спермяки совсем сдулись

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