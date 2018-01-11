Очередное испытание для "Сельты": галисийцы сразятся с "Барселоной" на "Камп Ноу"
"Барселона" – "Сельта"
Стадион: "Камп Ноу"
Начало матча: 23:30
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
"Барселона" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании встретится с "Сельтой". Это самая громкая вывеска на той стадии турнира, каталонцы в последние четыре сезона неизменно выходят в финал, выигрывая в главном матче три года подряд. "Сельта" же славится тем, что может дать бой любой команде, особенно на родном "Балаидосе".
Первая игра в Виго завершилась вничью 1:1, хозяева поля владели ощутимым преимуществом в первом тайме, но в итоге пропустили гол, когда "Барселона" провела контратаку. Каталонцы в этой встрече играли без своих лидеров, свои шансы получили игроки резерва, один из таких футболистов и забил гол (Арнаис). "Сельту" пропущенный мяч не смутил, галисийцы спустя некоторое время смогли достойно ответить, но развить преимущество им не удалось. Уже во второй половине игры "Барселона" взяла нити игры под свой контроль, создала большое количество моментов, но счет на табло так и не изменился.
После этого "Барселона" размялась на одном из аутсайдеров чемпионата "Леванте", не оставив валенсийцам ни единого шанса, "Сельте" же волею календаря пришлось играть с ещё одним грандом испанского футбола "Реалом". Но и тут команда из Виго проявила себя с самой лучшей стороны. Голы Даниэля Васса и Максимилиано Гомеса не позволили команде Зидана увезти победу. У "Сельты" сложный календарь, команда во всех последних матчах играет основой, потому в отчетном поединке у нее могут возникнуть сложности, так как играть на пределе три игры подряд очень сложно, особенно если в соперниках "Барселона" и "Реал".
Интересные факты противостояния:
"Барселона" в Кубке Испании уже успела пройти "Мурсию" (3:0, 5:0), а "Сельта" оказалась сильнее "Эйбара" (1:0, 2:1)
"Сельта" забила "Барселоне" 12 голов за три последних сезона.
В текущем сезоне команды сыграли 2:2 в чемпионате и 1:1 в Кубке.
Ориентировочные составы:
"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Паулиньо, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси.
"Сельта": Бланко, Мальо, Кабрал, С. Гомес, Джонни, Васс, Лоботка, Эрнандес, Систо, М. Гомес, Аспас.
Прогноз на матч:
"Барселона" – фаворит матча, каталонцы пока ещё не побеждали "Сельту" в этом сезоне, однако на этот раз команде из Виго будет очень трудно сдержать соперника. Напряженный график должен дать о себе знать, но при этом вряд ли гилисийцы проиграют с крупным счетом.
Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.15, "Сельту" – 18.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11