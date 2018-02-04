Очередное каталонское дерби: "Эспаньол" принимает "Барселону"
"Эспаньол" – "Барселона"
Стадион: "Корнелья Эль Прат"
Начало матча: 18:15
Арбитр: Хесусм Хиль Мансано (Испания)
В очередном, уже 22-м по счету, туре чемпионата Испании встретятся "Эспаньол" и "Барселона". Это четвертое каталонское дерби в нынешнем сезоне, и перевес в победах пока на стороне "сине-гранатовых". Впервые за долгие годы у "попугаев" получается навязать борьбе своему более именитому сопернику, который до встречи с ними был просто непобедим. Фаворит анонсируемой встречи очевиден – 33 очка разделяют команды в турнирной таблице, а Лео Месси забил в текущем чемпионате больше, чем вся команда "Эспаньола".
У подопечных Кике Флореса дела сейчас совсем плохи: команда вылетела из Кубка Испании, проиграв "Барселоне" (0:2) и потерпела два подряд поражения в чемпионате – от "Севильи" и "Леганеса" с общим счетом 2:6. В турнирной таблице "попугаи" занимают 15-ю строчку, хотя от зоны вылета они оторвались вполне прилично – на 7 очков. В матче первого круга на "Камп Ноу" "Эспаньол" был уничтожен "Барсой" – 0:5. А в кубковом противостоянии "бело-синие" сначала нанесли сопернику первое поражение в сезоне – 1:0, однако в гостевом поединке не сумели сохранить свое преимущество и проиграли – 0:2.
"Барселона" продолжает свое победное шествие во всех турнирах, добыв 4 подряд победы в чемпионате и Кубке Испании с общим счетом 10:1. В последнем туре Примеры каталонцы обыграли на "Камп Ноу" "Алавес" (2:1), а в середине недели праздновали успех в кубковом матче против "Валенсии" (1:0) . В целом, в гостевых поединках чемпионата "Барса" еще не проигрывала, одержав 9 побед и 2 раза сыграв вничью. В турнирной таблице подопечные Вальверде опережают ближайших преследователей, в лице "Атлетико" и "Валенсии", на 11 и 17 очков соответственно.
По-прежнему не теряет кондиций Луис Суарес, забивший уже 13 голов 11 предыдущих поединках команды. Понемногу притирается к партнерам Филиппе Коутиньо, появления которого можно ожидать и в стартовом составе. В лазарете команды пребывает лишь Усман Дембеле, сезон у которого получается довольно смазанным.
Интересные факты противостояния "Эспаньола" и "Барселоны":
"Барселона" не проигрывает в чемпионате уже на протяжении 28 матчей подряд.
В 20 последних играх между этими соперниками "Барса" потерпела лишь 2 поражения.
В 8 из 9 домашних матчей " Эспаньола" против " Барселоны" было забито не более 2 голов.
Ориентировочные составы на игру:
Эспаньол: Лопес, Наварро, Дуарте, Эрмосо, Мартин, Лопес, Санчес, Гарсия, Дардер, Баптистао, Морено.
Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес.
Прогноз на матч "Эспаньол" – "Барселона":
Каталонцы – фавориты встречи, ведь даже не показывая какой-то космический футбол, они практически всегда добиваются нужного им результата. Последние матчи с "Эспаньолом" получились для подопечных Вальверде довольно непростыми, однако Эрнесто умеет учиться на своих ошибках, и у него определенно есть план, как взять необходимые три очка на "Корнелья Эль Прат".
Победа "Эспаньола" оценивается коэффициентом 8,70, ничья – 5,30, виктория "Барселоны" – 1,41.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Бетис
|22
|30
|10
|Хетафе
|21
|28
|11
|Жирона
|21
|28
|12
|Леганес
|20
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13