Очередное укрощение "львов": "Реал" принимает "Атлетик"

"Реал" – "Атлетик"

Стадион: "Саньяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)

Мадридский "Реал" в 33-м туре чемпионата Испании примет на "Сантьяго Бернабеу" "Атлетик" из Бильбао. Баски считаются одним из самых удобных соперников для королевского клуба, который неизменно обыгрывает их на домашней арене на протяжении более чем 10 лет. Вряд ли "львы" смогут чем-то удивить и в этом сезоне – команда откровенно доигрывает текущий чемпионат, так и не достигнув приемлемых целей. Проводивший ротацию в прошлом туре Зинедин Зидан непременно должен вернуть в основу нескольких лидеров команды, в том числе и Криштиану Роналду.

После энергозатратного поединка в еврокубках с "Ювентусом" мадридцы успели провести всего один матч в рамках внутреннего первенства, обыграв последнюю команду чемпионата – "Малагу" (2:1). В той игре даже не попали в заявку команды Роналду, Бэйл, Модрич и другие лидеры "сливочных". Так что в анонсируемом поединке можно ждать появления вышеуказанных футболистов в стартовом составе.

Благодаря поражению "Валенсии" на "Камп Ноу", подопечные Зидана вернулись на третью строчку турнирной таблицы, но отрыв от "Атлетико" по-прежнему составляет 4 очка. Уже через неделю "Реал" ожидает судьбоносный поединок полуфинала Лиги Чемпионов против "Баварии", так что встречу со "львами" можно считать последней репетицией перед выездом в Мюнхен. Кадровых проблем у мадридцев практически нет – встречу с басками пропустит лишь травмированный Начо Фернандес.

"Атлетик" в нынешнем сезоне, в основном, разочаровывает своих болельщиков. Подопечные Сиганды идут 13-ми в чемпионате, и вряд ли они смогут существенно поправить свое положение. В прошлом туре "львы" уступили дома "Депортиво", что отчетливо показывает уровень их мотивации на остаток сезона. Была у басков надежда на еврокубки, но и там их пыл остудил французский "Марсель", обыгравший "Атлетик" в двух матчах – 2:1 и 3:1.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Атлетика":

"Реал" выиграл 13 последних домашних матчей против "Атлетика" во всех турнирах.

В 14 предыдущих поединках Примеры мадридцы потерпели лишь одно поражение.

"Атлетик" проиграл 5 из 8 предыдущих матчей во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бэйл, Роналду.

Атлетик: Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Сан Хосе, Итурраспе, Сусаета, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.

Прогноз на матч "Реал" – "Атлетик":

Подопечные Зидана считаются безоговорочными фаворитами встречи: текущая форма команды и предоставленный ранее отдых некоторым лидерам "сливочных" сполна оправдывает букмекерские котировки. "Атлетик" уже очень давно не побеждал на "Сантьяго Бернабеу", а предпосылок к изменениям этой традиции в игре команды пока не видно.

На победу "Реала" букмекеры предлагают коэффициент 1,26, на ничейный результат – 7,20, на викторию "Атлетика" – 12,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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