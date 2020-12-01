Очередной автобус Моуринью, логичное поражение "Реала" и дань Марадоне: чем запомнились европейские футбольные выходные
Двоевластие в Англии, "Арсенал" падает все ниже
По итогам 10-го тура в самой богатой лиге мира лидируют сразу две команды – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Однако, к магической цифре 21 в пункте "очки" каждая из команд дошла по-разному. "Шпоры" новый игровой день в чемпионате могут занести себе в актив. Наставник команды Жозе Моуринью разыграл шахматную партию на 0:0 со своим учеником из "Челси" Фрэнком Лэмпардом, как, очевидно, и планировал, и со спокойной душой может работать над планом разбора на запчасти кризисного "Арсенала". А вот "перворазрядник" со "Стэмфорд Бридж" разочаровал – он в очередной раз побоялся сыграть в открытый футбол с командой из ТОП-6, чем только добавил воды для мельницы "Особенного".
Зато "Ливерпуль" может поблагодарить госпожу Фортуну, что вообще не проиграл "Брайтону". "Чайки" ничем не уступали мерсисайдцам и должны были забивать еще в первом тайме (Мопе не реализовал пенальти). Коуч "красных" сугубо игровые проблемы не признал и все беды своей команды списал на боссов Премьер-лиги и телевидение. Мол, именно они виноваты в посредственных результатах действующего чемпиона. Конечно, это попытка стать рядом с мэтрами цеха вроде сэра Алекса Фергюсона, которые подобным образом снимали давление со своих команд. Однако, еженедельные жалобы Клоппа, похоже, не только раздражают прессу или фанатов соперников, а и не помогают его подопечным.
Между тем грандов с прилагательным "исторические" продолжает лихорадить. Прежде всего речь идет об "Арсенал", наблюдать за игрой которого – тяжелое испытание. "Канониры" не могут одержать победу в трех матчах АПЛ подряд, а в поединке против "Вулвз" выглядели совершенно беспомощными. Кажется, что для успешного управления клубом калибра лондонского мало трех лет на подхвате даже у такого тактического фрика, как Гвардиола. Своевременные же победы аутсайдеров Билича и Паркера делают Микеля Артету чуть ли не главным претендентом на первую отставку в дивизионе. Близок к провалу был и МЮ. Манкунианцы "горели" "Саутгемптону" 0:2 после первого тайма, но на скамейке запасных "Юнайтед" нашелся джокер – Эдинсон Кавани. Уругваец вышел после перерыва и перевернул игру: ассистировал Бруну Фернандешу, а затем роскошно оформил дубль и вырвал 3 очка для "красных дьяволов". Критики подписания ветерана могут собирать камни на базе манчестерцев в Каррингтоне и расходиться...
Блеск "Барселоны" и нищета "Реала"
После победы в Лиге Чемпионов "Барселона" в воскресенье оформила второй разгром за неделю. "Блаугранас" разбили на своем поле "Осасуну", но главное не это. Во-первых, голами отметились проблемное трио каталонцев – Брейтуэйт, Гризманн и Коутинью. А во-вторых, что самое главное, дань памяти Диего Марадоне лично отдал Лионель Месси. Лео невероятно старался все 90 минут, по иронии судьбы едва не забил рукой, а затем в стиле легенды накрутил оборону и забил красивый мяч. А потом настала пора перфоманса: Месси снял футболку "Барсы", под которой оказалась майка "Ньюэллс Олд Бойз" (Марадона в ней поиграл в начале 90-ых) из личной коллекции аргентинца, и поднял руки вверх к небу, где сейчас устроился футбольный бог...
А вот беды "Реала" в Примере продолжаются. Подопечные Зинедина Зидана набрали всего 1 очко в последних трех турах, а в субботу проиграли дома "Алавесу". Конечно, тренер басков Мачин развивает интересный проект в Витории, но с соперниками такого уровня у "галактикос" не должно возникать проблем. Тем не менее, страдания мадридцев продолжились и в 11-м туре чемпионата: новый пенальти, новый фейл Куртуа, новая травма Азара – готовый набор для третьей в сезоне поражение (столько же было за всю кампанию 2019/20). Но списывать Зидана рано. Масштабность фигуры сделала его прочным к критике, а полученные во главе "Реала" трофеи до сих пор защищают от унизительной отставки посреди сезона. "Сливочные" все еще претендуют на Кубок Чемпионов? Флорентино Пересу этого достаточно для сохранения статуса-кво.
Очередная потеря очков от "Ювентуса", бешенный "Наполи"
Преждевременная смерть Марадоны отодвинула на второй план события 9-го тура Серии "А". Однако, несколько интересных моментов произошли и здесь. К победам "Милана" все начали привыкать, поэтому уверенная победа "россонери" над "Фиорентиной" без Златана даже и не удивила. Зато теневой центральный матч тура между "Сассуоло" и "Интером" откровенно разочаровал. "Нероверди" стали открытием чемпионата, но споткнулись фактически на первом серьезном оппоненте. Миланцы шокировали коллектив Де Дзерби двумя голами в первые 15 минут и сознательно отдали инициативу сопернику, перекрыв кислород у своих владений. Преодолеть редуты Интера игрокам "Сассуоло" так и не удалось, а "нерадзурри", которых не критиковал разве что ленивый, уже на 2-й строчке.
Между тем "Ювентус" под руководством Андреа Пирло продолжил чередовать победы с ничьими. На этот раз молодой алленаторе решил поберечь Роналду и прогадал – без португальца "старая синьора" смогла забить только один гол в ворота "Беневенто" и вообще выглядела неубедительно, как и в других матчах чемпионата. Зато "Наполи" устроил роскошный вечер памяти своей легенде №1, разбив "Рому" на будущем "Стадионе Диего Армандо Марадоны". "Партенопейцы" вышли на матч в специальной форме в стиле сборной Аргентины и поймали несколько флэшбеков от бога из трущоб Буэнос-Айреса. В частности, во время гола Инсинье прямым ударом со штрафного... Марадона оценил бы!
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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