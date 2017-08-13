Очередной целью "Милана" стал Дольберг

Теги миланаякскаспер дольберг

Очередной целью "Милана" стал Дольберг

"Милан" проявляет интерес к датскому нападающему "Аякса" Касперу Дольбергу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, миланский клуб готов заплатить за молодого футболиста около 30 миллионов евро. Впрочем, датчанин является резервным вариантом для "россонери" на тот случай, если не удастся приобрести форварда Николу Калинича из "Фиорентины".

В минувшем сезоне 19-летний Дольберг провел за "Аякс" 48 матчей и забил 23 гола.

Не пропустите: "Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов