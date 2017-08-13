Очередной целью "Милана" стал Дольберг
"Милан" проявляет интерес к датскому нападающему "Аякса" Касперу Дольбергу, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, миланский клуб готов заплатить за молодого футболиста около 30 миллионов евро. Впрочем, датчанин является резервным вариантом для "россонери" на тот случай, если не удастся приобрести форварда Николу Калинича из "Фиорентины".
В минувшем сезоне 19-летний Дольберг провел за "Аякс" 48 матчей и забил 23 гола.
Не пропустите: "Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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