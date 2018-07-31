Очередной экзамен для новичков: "Крылья Советов" примут ЦСКА в заключительном матче первого тура РПЛ

"Крылья Советов" – ЦСКА

Стадион: "Космос Арена" (Самара)

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Сергей Лапочкин

В заключительном матче первого тура РПЛ еще один новичок первенства "Крылья Советов", который возвращается в высшую лигу после годичного отсутствия, примет на своем стадионе в Самаре прошлогоднего серебряного призера РПЛ и обладателя Суперкубка России 2018 – ЦСКА из Москвы. Предыдущие матчи с участием новичков лиги, которые, кстати, тоже противостояли претендентам на трофей в этом сезоне, показали, что вряд ли мы увидим сверхрезультативное противостояние.

Прибыли в город на левом берегу Волги #КрыльяЦСКА pic.twitter.com/Xw5OnorN0s — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 липня 2018 р.

Во-первых, лидеры пока демонстрируют довольно вялый футбол впереди и не создают огромное множество моментов. Во-вторых, новички тоже не планируют сдаваться без боя и всеми силами отходят назад, усложняя и без того сложную задачу по пробиванию частоколов из человеческих ног.

Матч за Суперкубок России против "Локомотива" дал ясно понять, что ЦСКА пока не готов к искрометному футболу, а уж тем более на длинной дистанции. Виктор Гончаренко строит новую команду, из которой, по истечению прошлого сезона, ушли почти все мастодонты, а вот новые футболисты, о которых уже долгое время трубят в прессе, еще не подъехали. К примеру, форвард Абель Эрнандес, которого уже давно ведут СМИ, пока так и не присоединился к московским армейцам (говорят, не может пройти медобследование). Такая же ситуация и с целой плеядой бразильцев. Так что обновленный и молодой коллектив пока не может считаться полностью укомплектованным. Хотя, нельзя не порадоваться за хороший дебют Магнуссона и Бекао в Суперкубке. Центральные защитники выдали очень хороший матч и, в том числе, благодаря их усилиям ЦСКА взял первый в сезоне трофей. Так что проблем с обороной в битве с "волжанами" быть не должно.

А вот с атакой могут возникнуть проблемы. Лидер армейцев Алан Дзагоев получил травму икроножной мышцы в матче за Суперкубок против "Локомотива" и не попал в заявку ЦСКА на матч с "Крыльями". Очевидно, что атакующий полузащитник еще не восстановился, и о сроках, когда тот сможет вернуться на поле, пока не сообщается. Кроме того, армейцам не помогут центральный защитник Виктор Васин, который должен вернуться в строй где-то через три-четыре недели; Витиньо, уехавший играть в Бразилию; и молодой атакующий полузащитник Константин Кучаев, который, конечно, пришелся бы ко двору при отсутствии Дзагоева.

У Крыльев ситуация с кадрами куда лучше. В межсезонье клуб покинули несколько ведущих футболистов, однако на их место пришли опытные исполнители из команд, которые по итогам прошлого сезона стояли на вылет из высшей лиги. Канунников, Яковлев, Чичерин – весьма знакомые фамилии для любителей РПЛ или ФНЛ. И это еще не полный список. Впрочем, данная "политика закупок" ничем не отличается от той, которую проводят другие новички. "Енисей" и вовсе подписал пять футболистов "Амкара".

Как в советские времена, так и в новейшей истории ЦСКА весьма успешно выступает против "Крыльев". После развала СССР эти клубы сыграли между собой 51 раз, в 27 случаях армейцы оказывались сильнее. "Волжанам" везло куда меньше - они выигрывали лишь 13 раз. Еще 11 встреч закончились вничью.

Если говорить по игре, то вряд ли сегодня мы увидим очень качественный футбол с огромным количеством забитых голов. Встреча, вполне вероятно, будет мало чем отличатся от противостояний "Спартак" – "Оренбург" и "Зенит" – "Енисей". Нам почти обеспечен футбол с преимуществом ЦСКА и обилием борьбы в центре поля, где исход встречи будет определяться индивидуальными ошибками в защитной линии.

Интересные факты перед противостоянием "Крыльев Советов" и ЦСКА

ЦСКА имеет преимущество в статистике очных встреч с "Крыльями". Армейцы выигрывали 27 раз в 51 встречи, в то же время на счету "волжан" только 13 побед.

Виктор Гончаренко трижды противостоял "Крыльям Советов" как тренер. Все три раза были победными. Дважды белорусский специалист выводил на матч с "волжанами" ЦСКА, еще раз – "Кубань". Разница голов – 7:1.

Главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов лишь раз противостоял ЦСКА как тренер. Это случилось 21 сентября 2016 года в пятом раунде Кубка России, когда тот возглавлял "Енисей". Тогда красноярская команда победила армейцев со счетом 2:1.

"Крылья" советов выиграли лишь один предсезонный матч из пяти. Перед самарским клубом не устояла сербская "Мачва". Общий счет предсезонных противостояний – 4:8.

В предыдущем сезоне ФНЛ "Крылья" пропустили всего 23 гола в 38 матчах – это лучший показатель в лиге.

Ориентировочные составы

"Крылья Советов": Конюхов – Зотов, Бурлак, Надсон, Полуяхтов – Мияилович, Ланов – Алиев, Чочиев, Ткачук – Канунников

ЦСКА: Акинфеев – Бекао, Магнуссон, Чернов – Фернандес, Быстрович, Хосонов, Набабкин – Ефремов, Ахметов, Чалов.

Прогноз на матч

Формально, все предположения по поводу исхода встречи были изложены выше. И добавить тут больше нечего. Ожидаем минимальную победу ЦСКА. Наиболее вероятным в этой ситуации читается счет 1:0. Не исключено, что армейцы где-то грубо ошибутся и "крылышки" затолкают голешник в ворота Акинфеева, однако, глядя на игру защиты в Суперкубке, такой вариант маловероятен.

Букмекеры не считают преимущество ЦСКА таким уж очевидным. Коэффициент на победу армейцев колеблется в районе 2,2, в то время как шансы "волжан" оцениваются в 3,5. Ничья тоже выглядит вероятной. Если матч закончится с таким результатом, поставленные деньги можно умножить в 3 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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