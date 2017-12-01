Очередной гол Доста принёс лиссабонскому "Спортингу" победу над "Белененсешем"

Теги спортинг лиссабонбелененсиш

Очередной гол Доста принёс лиссабонскому "Спортингу" победу над "Белененсешем"

В рамках 13-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своём поле минимально обыграл "Белененсеш" благодаря голу Баса Доста в дебюте матча.

"Спортинг" – "Белененсеш" - 1:0

Гол: Дост, 13 (пенальти) - 1:0.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау, Пиччини, Матье, Вильям Карвалью, Фернандеш (Бруно Сезар, 90), Желсон Мартинш, Акунья (Руис, 71), Поденсе (Батталья, 61), Дост.

Не пропустите: "Ливерпуль" готов заплатить за Желсона Мартинша 60 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 13 33
2 Спортинг Лиссабон 13 33
3 Бенфика 13 30
4 Брага 12 25
5 Маритиму 12 23
6 Рио Аве 12 17
7 Витория Гимарайнш 12 17
8 Боавишта 12 16
9 Белененсиш 13 16
10 Портимоненсе 12 15
11 Дешпортиво Чавес 12 14
12 КД Тондела 12 12
13 Пасуш де Феррейра 12 12
14 Фейренсе 12 11
15 Дешпортиво Авеш 12 10
16 Витория Сетубал 12 10
17 Морейренсе ФК 12 7
18 Эшторил 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов