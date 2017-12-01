Очередной гол Доста принёс лиссабонскому "Спортингу" победу над "Белененсешем"

В рамках 13-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своём поле минимально обыграл "Белененсеш" благодаря голу Баса Доста в дебюте матча.

"Спортинг" – "Белененсеш" - 1:0

Гол: Дост, 13 (пенальти) - 1:0.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау, Пиччини, Матье, Вильям Карвалью, Фернандеш (Бруно Сезар, 90), Желсон Мартинш, Акунья (Руис, 71), Поденсе (Батталья, 61), Дост.

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