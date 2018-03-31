Очередной гол Дзюбы не помог: "Динамо" переиграло "Арсенал"

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Очередной гол Дзюбы не помог: "Динамо" переиграло "Арсенал"

В рамках 24-го тура чемпионата России московское "Динамо" на своём поле взяло верх над тульским "Арсеналом". Счёт в матче открыл форвард "канониров" Артём Дзюба, однако голы Владимира Рыкова и Фёдора Черных принесли волевую победу "бело-голубым".

"Динамо" – "Арсенал Тула" - 2:1

Голы: Дзюба, 53 - 0:1, Рыков, 71 - 1:1, Черных, 74 - 2:1.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Соу, Тетте (Обольский, 62), Луценко (Цаллагов, 79), Панченко, Черных (Соснин, 86).

"Арсенал Тула": Левашов, Новосельцев, Беляев, Сунзу, Комбаров, Берхамов (Расич, 85), Чаушич, Кангва (Александров, 76), Ткачев (Хагуш, 76), Альварес, Дзюба. 

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