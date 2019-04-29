Очередной гол Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" победу в матче МЛС

В матче очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Реал Солт Лэйк" со счётом 2:1.

Победный гол на счету форварда калифорнийской команды Златана Ибрагимовича.

37-летний швед забил уже 8 мячей в 7 играх текущего сезона. Он занимает второе место в списке бомбардиров турнира, уступая только Карлосу Веле (11).

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