Очередной игрок "Барселоны" может уйти в ПСЖ
ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Рикарду Пучу, сообщает Mundo Deportivo.
21-летний воспитанник "сине-гранатовых" может решиться на переход в парижский клуб, поскольку не имеет игровой практики в нынешней команде - с начала сезона его выпустили на поле только раз на 87-й минуте матча с "Хетафе" (0:1).
Кроме того, контракт перспективного испанца с "Барсой" истекает следующим летом, и стороны пока далеки от договорённости по его продлению.
Стоит отметить, что за последние годы в ПСЖ ушли несколько футболистов "блауграны", среди которых Неймар, Рафинья Алькантара и Хави Симонс.
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