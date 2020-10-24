Очередной игрок "Барселоны" может уйти в ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Рикарду Пучу, сообщает Mundo Deportivo.

21-летний воспитанник "сине-гранатовых" может решиться на переход в парижский клуб, поскольку не имеет игровой практики в нынешней команде - с начала сезона его выпустили на поле только раз на 87-й минуте матча с "Хетафе" (0:1).

Кроме того, контракт перспективного испанца с "Барсой" истекает следующим летом, и стороны пока далеки от договорённости по его продлению.

Стоит отметить, что за последние годы в ПСЖ ушли несколько футболистов "блауграны", среди которых Неймар, Рафинья Алькантара и Хави Симонс.

Не пропустите: Зарплата Пике будет снижена в два раза до конца сезона. | http://soccernews.ru