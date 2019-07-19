Очередной игрок "Зенита" перешел в "Сочи"

"Зенит" на официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Андрея Мостового в "Сочи".

Футболист перешел в сочинский клуб на правах аренды, которая рассчитана до лета 2020 года.

Мостовой стал уже пятым игроком "Зенита", который перешел в "Сочи" в летнее трансферное окно. Ранее в клуб из города на Черном море перебрались защитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и нападающий Дмитрий Полоз.

21-летний Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. За вторую команду петербургского клуба он провел 13 матчей и забил пять голов. Ранее играл за "Долгопрудный" и "Химки".

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