Очередной конфуз "Санкт-Петербург Арены"

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Очередной конфуз "Санкт-Петербург Арены"

С домашним стадионом "Зенита" - "Санкт-Петербург Ареной" - произошёл очередной конфуз.

По ходу матча второго тура чемпионата России между "сине-бело-голубыми" и казанским "Рубином" протекла крыша стадиона.

Очевидцы происходящего выкладывали фото и видео в социальных сетях.

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