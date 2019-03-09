Очередной косяк: Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с "Вальядолидом"

Теги реал мадридреал вальядолидсантьяго солари

Очередной косяк: Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с "Вальядолидом"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари продолжает портить свою репутацию.

В этот раз аргентинский специалист заставил прессу ждать себя почти полтора часа. Журналисты сообщают, что тренер "сливочных" опоздал на пресс-конференцию перед матчем с "Вальядолидом" на 80 минут.

Напомним, что Солари близок к увольнению с занимаемой должности. Клуб начал искать ему замену после позорного вылета из Лиги Чемпионов.

Матч "Вальядолид" - "Реал" состоится в воскресенье, 10 марта, в 22:45 по московскому времени. Игра пройдёт в рамках 27-го тура Примеры.

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