Очередной миланский позор: "Интер" дома уступил аутсайдеру Серии А

В рамках 22-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на своём поле проиграл "Болонье" со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил форвард гостей Федерико Сантандер.

"Интер" – "Болонья" - 0:1

Гол: Сантандер, 32 - 0:1.

"Интер": Ханданович, де Врей, Далберт, Соареш (Раноккия, 79), Шкриньяр, Весино, Брозович, Наингголан (Жоау Мариу, 68), Кандрева (Мартинес, 46), Перишич, Икарди.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Дейкс, Мбайе, Войнович (Гонсалес, 49), Поли, Пульгар, Сориано, Орсолини, Паласио (Крейчи, 74), Сантандер (Дестро, 87).

Данное поражение никак не повлияло на позиции "Интера", который сохранил за собой третье место. Что касается "Болоньи", то подопечные Синиши Михайловича закрепились на 18-й строчке.

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