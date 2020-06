Очередной неубедительный матч выводит "Реал" на первое место Ла Лиги: на этот раз не устоял последний "Эспаньол"

"Реал" в случае победы над "Эспаньолом" отрывался бы от "Барселоны" на два очка. Задача была не такой уж и сложной, учитывая пребывания каталонцев на последнем месте в таблице и увольнение тренера Абелардо за день до игры – казалось, что "бланкос" просто переедут соперника. Впрочем, "попугаи" помогать "друзьям" из столицы Испании не собирались. "Эспаньол" начал смело! Хозяева быстро вылетали на чужую половину и уже на 1-й минуте заработали штрафной в метрах 30-ти от ворот – Эмбарба выстрелил из него в руки Куртуа. На 4-й минуте У Лэй прорвался по правому флангу и выкатил пас на 11 метров, где Томас не сумел замкнуть передачу, но Дардер пробил с левого края с рикошетом от Карвахаля! Мяч медленно прошел мимо ближней штанги, но тут все равно зафиксировали офсайд. "Реал" ответил неожиданным ударом Каземиро со своей половины поля, едва не поймав Диего Лопеса на выходе. К счастью для каталонцев, голкипер сумел остановить сферу. После этого момента мадридцы ощутимо перехватили инициативу, едва не отличился на 10-й минуте Каземиро выстрелом с левой половины штрафной – бразилец не попал в ворота, но отправил в нокдаун Рамоса. На 13-й минуте Каземиро снова оказался в центре внимания, замкнув скидку Варана с углового (выше ворот). "Эспаньол" подсел, но на 20-х минутах дважды приблизился к голу: на 20-й Рока мощно пробил со штрафного в створ (Куртуа парировал), а на 24-й У Лэй нанес удар метров с 18-ти над перекладиной.

Следующие 20 минут встречи оказались крайне скучными. "Реал" держал мяч под контролем, но не мог обострить игру качественным моментом, а "Эспаньол" вообще забыл о контригре. Казалось, что первый тайм так и завершится без ярких эпизодов, но на 44-й минуте болельщики у экранов должны были закричать – Диего Лопес снял высокую подачу с фланга, затем на коленях выбил мяч из-под ног Каземиро, который мог забивать с метра, а дальше парировал мощный выстрел Азара из центра штрафной под перекладину! Впрочем, уже через минуту ему пришлось вынимать мяч из сетки: Бензема принял скидку в штрафную и пяткой пробросил сферу между ног защитнику на Каземиро, а бразилец расстрелял ворота с линии вратарской – 0:1! На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Реала". Второй тайм начался с момента "Эспаньола" – У Лэй в касание в дальний угол замкнул прострел с правого фланга, однако получилось слишком слабо. Куртуа поймал мяч, а "попугаям" ничего не давали создать до 66-й минуты, когда Де Томас мощно выстрелил со штрафного метров с 25-ти – Тибо спас Мадрид! Между этими эпизодами ничего острее, чем удар Бензема с острого угла (Диего Лопес парировал) и дальний выстрел Крооса над девяткой не произошло. "Бланкос" просто контролировали мяч, но не более. Недовольный таким положением дел Зидан в середине тайма решил снять с игры Иско и Азара, бросив в бой Родриго и Винисиуса.



Содержание игры не только не изменился, но и стал более скучным. "Реал" до самого конца поединка ничего не создал, кроме заблокированного выстрела Родриго из-за пределов штрафной, который принял на себя Педраса. "Эспаньол" даже стал более активным: на 74-й минуте неплохо пробивал с дистанции Давид Лопес (Куртуа поймал мяч), а на 87-й Кальери едва не замкнул навес со стандарта с правого фланга ударом в дальний угол – мяч прошел мимо ворот. На последней секунде Марсело едва не срезал мяч в свои ворота. Вот, в принципе, и все, что увидели болельщики, кроме бесцельного переката поперек поля. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "сливочных". "Реал" набрал 71 очко в турнирной таблице, вернув себе лидерство в Примере и оторвавшись от Барселоны на два зачетных балла. "Эспаньол", имея в активе 24 пункта, остается на дне турнирной таблицы. До выхода из зоны вылета "попугаям" не хватает десяти очков. Скажем прямо – это почти Сегунда!

"Реал" стал ближе к золоту!

Мадрид провел уже второй подряд не совсем убедительный по содержанию, но полностью победный по тактике и статистике поединок, снова остановившись после часа игры. В матче с" Эспаньолом" "сливочные" будто и не создали более двух-трех моментов, но набили 2,42 xG, нанесли вдвое больше ударов, в два раза превзошли по интенсивности прессинга и продемонстрировали высокую культуру передач (88% точности). При этом "Эспаньол" получил достаточно шансов, чтобы вырвать ничью – трижды хозяева пробивали с минимальных дистанций, а еще был хороший выстрел со стандарта у Де Томаса и удар У Лэя с линии штрафной. Эти эпизоды сильно разбросаны по времени, но они были. Нечто похожее мадридцы продемонстрировали и против "Сосьедада", где удалось забить лишь один гол с игры, а второй – с пенальти. Кстати, в пользу гостей должны были назначить пенальти и на "Корнелия Эль Прате" – очень странно, почему "сливочные" его не получили. Вся Каталония знает, что Флорентино Перес лично давит на арбитров и ломает VAR, лишь бы Барселона не стала чемпионом (ну, вы же поняли, в каком месте здесь спрятана ирония)!

Выводы после двух последних матчей мадридцев такие же неоднозначные, как и их футбол. С одной стороны, можно успокоить фанов "Барсы" – "сливочные" так же далеки от идеала, как и "блаугранас". У команды есть проблемы с конвертированием игрового преимущества в голы, а в обороне она оставляет сопернику достаточно шансов. Как и "Барселону", "Реал" в трудных ситуациях вытаскивает гений лидеров (Бензема, Рамос, Каземиро и т.д.), а в целом заметно, что два подряд инфернально мощных поединки, как с "Валенсией", этот коллектив провести не может. Вероятность потери очков в каком-то из последующих туров, учитывая такую ​​игру подопечных Зидана, очень высокая, поэтому паниковать каталонцам рано. С другой стороны, "Реал" и с "Эспаньолом", и с "Сосьедадом" продемонстрировал несколько важных преимуществ над "Барсой". В первую очередь, это касается результата – гранды демонстрируют неидеальный футбол, но там, где "блаугранас" спасаются от поражений, "сливочные" набирают три очка. Во-вторых, мадридцы не допускают потери контроля над игрой – моменты у их ворот случаются нередко, но они не становятся следствием какого-то нажима соперника или паники во владениях Куртуа. "Реал" может отдать инициативу целых тайм, но создать хотя бы один голевой эпизод в штрафной "бланкос" при этом невероятно трудно.



В конце концов, "Реал" выглядит более цельным и сбалансированным. Да, Бензема вытягивает "королевский клуб" в последних матчах благодаря гениальному видению поля, умению обрабатывать мяч и бежать на рывке, однако он лишь очень эффективный винтик в общей системе продвижения мяча. Она может работать неидеально, но в ней чувствуется четкий рисунок – в частности, заметна тяга Зидана к взаимозаменяемости ролей на поле. Бензема глубоко опускается и обыгрывается с партнерами, Каземиро и Вальверде регулярно врываются в штрафную и покрывают значительное пространство, а Рамос прикрывает центрхавов во время их включений и часто сам выходит на позицию центрфорварда. В частности, именно Серхио, оказавшись на линии штрафной перед первым голом, сбросил диагональ Марсело на Бензема – и в этой точке капитан "сливочных" оказывается все чаще. Азар же получил статус свободного художника и тяготеет к работе в связке с Каримом.

Marcelo's average position is further forward than the likes of Benzema and Isco.



It's no wonder Espanyol are targeting Madrid's left flank on the break. Wu Lei has got in behind a few times already#EspanyolRealMadrid #LaLigaSantander pic.twitter.com/HMWpYRmqpl