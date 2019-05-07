Очередной перл Эвра: футболист в женском парике исполнил зажигательный танец со шваброй

Известный французский футболист Патрис Эвра выложил в своём инстаграме смешное видео со своим участием.

37-летний спортсмен в образе пышной женщины станцевал со шваброй. Обязательно зацените!

Эвра в течение карьеры выступал за "Марсалу", "Монцу", "Ниццу", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель" и "Вест Хэм". За сборную Франции сыграл 81 матч.

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