Очередной перл Эвра: футболист в женском парике исполнил зажигательный танец со шваброй

Теги патрис эврафранцияманчестер юнайтедювентусмонакомарсель

Очередной перл Эвра: футболист в женском парике исполнил зажигательный танец со шваброй

Известный французский футболист Патрис Эвра выложил в своём инстаграме смешное видео со своим участием.

37-летний спортсмен в образе пышной женщины станцевал со шваброй. Обязательно зацените!

Эвра в течение карьеры выступал за "Марсалу", "Монцу", "Ниццу", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель" и "Вест Хэм". За сборную Франции сыграл 81 матч.

Не пропустите: ТОП-8 талантов из Чемпионшипа, которые способны заиграть в АПЛ в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Самые неожиданные полуфиналисты ЛЧ в истории

Самые неожиданные полуфиналисты ЛЧ в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов