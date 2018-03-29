Очередной приступ агрессии от Рамоса в матче сборных Испании и Аргентины

В товарищеском матче сборных Испании и Аргентины, который состоялся в этот вторник, защитник "красной фурии" Серхио Рамос отметился очередным подлым поступком со своей стороны.

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