Очередной приступ агрессии от Рамоса в матче сборных Испании и Аргентины

Теги серхио рамосиспанияаргентина

Очередной приступ агрессии от Рамоса в матче сборных Испании и АргентиныВ товарищеском матче сборных Испании и Аргентины, который состоялся в этот вторник, защитник "красной фурии" Серхио Рамос отметился очередным подлым поступком со своей стороны.

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