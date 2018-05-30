Очередной пролет Черчесова: сборная России уступает австрийцам

Завершая тренировочный сбор в Альпах, сборная России проводила первый контрольный поединок в рамках подготовительного этапа к домашнему мундиалю. Соперником подопечных Станислава Черчесова выступала сборная Австрии, которая хоть и не пробилась на чемпионат мира, является крепким европейским середняком. Собственно, именно хозяева поля считались фаворитами поединка, что учитывая нынешние кондиции российской команды совсем не удивительно.

Наставник сборной России выпустил с первых минут довольно разноплановый состав игроков, которые сильны индивидуально, но плохо сыграны как команда. Это в частности подтвердили события первого тайма, по ходу которого россияне фактически ничего опасного не создали. Да и в целом игра сборной была похожа на расстроенное пианино, к чему, увы, болельщики стали привыкать. И это тревожно осознавать, за две недели до старта мундиаля.

А вот австрийцы выглядели вполне прилично. И на гол наиграли сто процентов, а может и на два. Собственно, первая же осмысленная атака альпийцев завершилась взятием ворот. Провалился левый фланг обороны российской команды, позволив Арнаутовичу забежать по флангу, после чего последовал пас в центр штрафной, откуда Шёпф, абсолютно без помех пальнул под перекладину – 1:0.

Могли хозяева до перерыва и удвоить счет. Если бы не Акинфеев, выручивший в одном эпизоде сборную России после удара Арнаутовича. Был шанс и у Шёпфа записать на свой счет дубль. Из-за штрафной бил автор первого мяча в этой игре, но сфера миновала рамку к счастью для миллионной армии болельщиков россиян.

Второй тайм получился более живым. В первую очередь по той причине, что в активности добавили гости. По ходу всей второй половины игры Черчесов пробовал другие варианты состава, делая акцент на атаку. В результате сразу четыре футболиста передней линии появились на поле – братья Миранчуки, Дзюба и Дзагоев. А шикарный момент забить на исходе часа поединка имел Федор Смолов. Головин на левом фланге получил мяч и вырезал пас на Федора в район линии штрафной. Смолов воспользовался ошибкой защитника и фактически бил в упор, но мастерство немного подвело нападающего "Краснодара" и мяч полетел мимо.

Спустя минут 15 отличный момент для взятия ворот создал Черышев. Продрался Денис к углу штрафной, после чего выстрелил в дальний угол, но голкипер австрийцев дотянулся ногой до мяча. Два хороших момента – уже что-то, тем более что сборная смотрелась значительно лучше, чем в тайме первом, не позволяя и сопернику к тому же опасно атаковать. Так что вторую половину встречи россияне вполне могут занести себе в актив, если бы не итоговое поражение.

Справедливости ради нужно сказать, что и у австрийцев после перерыва было парочку хороших моментов забить. Самый лучший шанс не использовал Жуль, когда вывалился на ворота и метил в дальний от себя угол. Однако Акинфеев в красивом прыжке отвел угрозу от ворот сборной России.

Впрочем, поражение – есть поражение. По-прежнему ждем лучшей игры от российской сборной, так как чемпионат мира уже близко.

Австрия – Россия – 1:0

Гол: Шёпф, 28.

Австрия: Линднер, Прёдль, Хинтереггер, Драгович, Ляйнер, Шауб (Гриллич, 46), Баумгартлингер (Бургшталлер, 46), Жуль (Ильзанкер, 80), Шёпф (Алаба, 58), Кайнц (Шлагер, 72), Арнаутович (Алар, 83).

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Гранат, Игнашевич, Фернандес (Смольников, 68), Жирков (Черышев, 64), Зобнин, Самедов (Ан-н Миранчук, 63), Головин (Ал-й Миранчук, 76), Кузяев (Дзагоев, 56), Смолов (Дзюба, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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